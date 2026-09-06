45 de goluri marcate în runda inaugurală din Liga a 4-a Sport •

Toate meciurile programate în acest weekend în prima etapă a noului sezon din Liga 4 s-au disputat, iar cu o singură excepție, în fiecare partidă s-au înscris cel puțin două goluri.

Singura remiză albă a rundei s-a consemnat sâmbătă, la Urziceni , acolo unde Kneho și Recolta Sanislău au încheiat partida fără goluri, scor 0–0.

Fröhlich Foieni, câștigătoarea grupei în sezonul trecut al Ligii 4, a debutat cu o victorie la limită pe teren propriu. De asemenea, ACS Berveni, formație revenită în competițiile județene, a avut parte de un debut reușit în fața propriilor suporteri, obținând cele trei puncte.

Cele mai multe goluri ale primei etape s-au marcat la Moftin, unde echipa gazdă a oferit un adevărat spectacol ofensiv. Într-un meci cu nu mai puțin de zece goluri, formația din Moftin , sau a lui Milu Petric, s-a impus în fața nou-promovatei Dacia Supur, scor 7–3.

În total, în cele zece partide din această etapă în care s-a înscris cel puțin un gol au fost marcate 45 de goluri, ceea ce confirmă un debut spectaculos al noului sezon de Liga 4.



Liga 4, Seria A – Etapa 1

Kneho Urziceni – Recolta Sanislău 0–0

ACS Berveni – Fortuna Căpleni 2–0 (1–0)

Schwaben Cămin – Ciumești 5–2 (2–1)

Fröhlich Foieni – Platanul Marna 3–2 (2–1)



Liga 4, Seria B – Etapa 1



Someșul Cărășeu – Diferit SM 5–0 (2–0)

Voința Turț – Victoria Apa 0–3 (0–2)

Dacia Medieșu Aurit – Sportul Botiz 0–2 (0–2)

A stat: Înfrățirea Tarna Mare



Liga 4, Seria C – Etapa 1

Real Andrid – Someșul Oar 3–2 (2–1)

Crasna Moftin– Dacia Supur 7–3 (4–2)

Vulturii Santău – Cetate 800 Ardud 3–1 (1–1)

Victoria Petrești – Unirea Pișcolt 1–1 (1–0)





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