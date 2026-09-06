45 de goluri marcate în runda inaugurală din Liga a 4-a

Sport 06.09.2026 22:17
45 de goluri marcate în runda inaugurală din Liga a 4-a
    Toate meciurile programate în acest weekend în prima etapă a noului sezon din Liga 4 s-au disputat, iar cu o singură excepție, în fiecare partidă s-au înscris cel puțin două goluri.
Singura remiză albă a rundei s-a consemnat sâmbătă, la Urziceni , acolo unde Kneho și Recolta Sanislău au încheiat partida fără goluri, scor 0–0.
Fröhlich Foieni, câștigătoarea grupei în sezonul trecut al Ligii 4, a debutat cu o victorie la limită pe teren propriu. De asemenea, ACS Berveni, formație revenită în competițiile județene, a avut parte de un debut reușit în fața propriilor suporteri, obținând cele trei puncte.
Cele mai multe goluri ale primei etape s-au marcat la Moftin, unde echipa gazdă a oferit un adevărat spectacol ofensiv. Într-un meci cu nu mai puțin de zece goluri, formația din Moftin ,  sau a lui Milu Petric, s-a impus în fața nou-promovatei Dacia Supur, scor 7–3.
În total, în cele zece partide din această etapă în care s-a înscris cel puțin un gol au fost marcate 45 de goluri, ceea ce confirmă un debut spectaculos al noului sezon de Liga 4.

Liga 4, Seria A – Etapa 1
Kneho Urziceni – Recolta Sanislău 0–0
ACS Berveni – Fortuna Căpleni 2–0 (1–0)
Schwaben Cămin – Ciumești 5–2 (2–1)
Fröhlich Foieni – Platanul Marna 3–2 (2–1)

Liga 4, Seria B – Etapa 1

Someșul Cărășeu – Diferit SM 5–0 (2–0)
Voința Turț – Victoria Apa 0–3 (0–2)
Dacia Medieșu Aurit – Sportul Botiz 0–2 (0–2)
A stat: Înfrățirea Tarna Mare

Liga 4, Seria C – Etapa 1
Real Andrid – Someșul Oar 3–2 (2–1)
Crasna Moftin– Dacia Supur 7–3 (4–2)
Vulturii Santău – Cetate 800 Ardud 3–1 (1–1)
Victoria Petrești – Unirea Pișcolt 1–1 (1–0)

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Comunicat de presa CRESA
Comunicat de presa SPECIALISTI
Comunicat de presa Sc Bocicau
Comunicat de presa Sc 2
PRODEXIMP
SMART SHOP INSTAL
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Comunicat presa finalizare camin
Comunicat de presa MULTIFAMILIALE
Comunicat de presa its mic
Comunicat de presa its mare
Comunicat de presa TIneri
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand