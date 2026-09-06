45 de goluri marcate în runda inaugurală din Liga a 4-a

Toate meciurile programate în acest weekend în prima etapă a noului sezon din Liga 4 s-au disputat, iar cu o singură excepție, în fiecare partidă s-au înscris cel puțin două goluri.
Singura remiză albă a rundei s-a consemnat sâmbătă, la Urziceni , acolo unde Kneho și Recolta Sanislău au încheiat partida fără goluri, scor 0–0.
Fröhlich Foieni, câștigătoarea grupei în sezonul trecut al Ligii 4, a debutat cu o victorie la limită pe teren propriu. De asemenea, ACS Berveni, formație revenită în competițiile județene, a avut parte de un debut reușit în fața propriilor suporteri, obținând cele trei puncte.
Cele mai multe goluri ale primei etape s-au marcat la Moftin, unde echipa gazdă a oferit un adevărat spectacol ofensiv. Într-un meci cu nu mai puțin de zece goluri, formația din Moftin , sau a lui Milu Petric, s-a impus în fața nou-promovatei Dacia Supur, scor 7–3.
În total, în cele zece partide din această etapă în care s-a înscris cel puțin un gol au fost marcate 45 de goluri, ceea ce confirmă un debut spectaculos al noului sezon de Liga 4.
Liga 4, Seria A – Etapa 1
Kneho Urziceni – Recolta Sanislău 0–0
ACS Berveni – Fortuna Căpleni 2–0 (1–0)
Schwaben Cămin – Ciumești 5–2 (2–1)
Fröhlich Foieni – Platanul Marna 3–2 (2–1)
Liga 4, Seria B – Etapa 1
Someșul Cărășeu – Diferit SM 5–0 (2–0)
Voința Turț – Victoria Apa 0–3 (0–2)
Dacia Medieșu Aurit – Sportul Botiz 0–2 (0–2)
A stat: Înfrățirea Tarna Mare
Liga 4, Seria C – Etapa 1
Real Andrid – Someșul Oar 3–2 (2–1)
Crasna Moftin– Dacia Supur 7–3 (4–2)
Vulturii Santău – Cetate 800 Ardud 3–1 (1–1)
Victoria Petrești – Unirea Pișcolt 1–1 (1–0)