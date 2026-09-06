Olimpia, cel mai bun fotbal de la venirea lui Pelici!























Liga 2-a : CSM Olimpia – Poli Timișoara 1-1





L O primă repriză aproape perfectă, o bară a lui Vida și o intervenție salvatoare a lui Ardei au făcut diferența într-un meci care le dă sătmărenilor motive de optimism

CSM Olimpia Satu Mare a făcut, probabil, cel mai bun meci de la instalarea lui Alexandru Pelici pe banca tehnică. În fața uneia dintre echipele cu pretenții ale Ligii 2, formația sătmăreană a arătat organizare, disciplină tactică, atitudine și, mai ales, curaj.

S-a terminat 1-1 cu Poli Timișoara, însă după ceea ce s-a văzut pe stadionul „Olimpia – Daniel Prodan”, sătmărenii pot vorbi mai degrabă despre două puncte scăpate decât despre unul câștigat.

Un moment special înaintea meciului

Înaintea fluierului de start, stadionul „Olimpia – Daniel Prodan” a trăit un moment aparte. Tiberiu Csik, fost jucător atât al Olimpiei Satu Mare, cât și al Politehnicii Timișoara, a dat lovitura simbolică de începere a partidei, alături de președintele CSM Olimpia, Mureșan Istvan.

Csik a schimbat apoi câteva pase cu jucătorii ambelor echipe, Olimpia și Poli, într-un moment care a unit, pentru câteva clipe, cele două formații. Fostul fotbalist sătmărean a fost răsplătit cu minute bune de aplauze din partea ambelor galerii, într-o demonstrație de respect pentru omul care a purtat tricoul ambelor cluburi.

Olimpia a arătat ca o echipă

Prima repriză a fost cea mai bună a Olimpiei din acest sezon. Așezarea în teren a fost corectă, distanțele dintre compartimente au fost mici, iar defensiva a funcționat aproape perfect.

Poli, echipa care venea la Satu Mare din postura de lider al campionatului, a intrat greu în joc și a găsit cu mare dificultate soluții în fața unei formații sătmărene bine organizate.

În minutul 12, Olimpia a primit penalty după duelul dintre Copaci și Huszti, iar Kristopher Vida nu a ratat. A executat plasat, iar Muțiu a deschis tabela.

Golul a dat și mai multă încredere gazdelor.

Olimpia a continuat să joace organizat și a mai avut câteva situații bune. Cea mai mare ocazie a primei reprize a venit în minutul 39. Pe contraatac, Vida a primit mingea în careu și, din aproximativ șapte metri, a trimis în bară.

A fost șansa ca Olimpia să intre la cabine cu 2-0 și să pună o presiune uriașă pe Poli.

La pauză era însă 1-0, după o repriză în care formația lui Pelici a arătat exact cum trebuie să arate o echipă care vrea să iasă din zona de jos a clasamentului.

Poli a schimbat jocul după pauză

Dan Alexa a reacționat, iar timișorenii au revenit de la cabine mult mai agresivi. Egalarea a venit rapid, în minutul 48.

Chițu a primit mingea în partea dreaptă și a așteptat demarcarea lui Kevin Nyarko, iar atacantul venit recent la Poli a înscris cu latul din apropiere.

A fost al doilea gol al lui Nyarko în campionat pentru Poli, după reușita de la debutul său.

Primele minute ale reprizei secunde au fost dificile pentru Olimpia, însă sătmărenii au trecut peste momentul de presiune și au reușit să reintre în joc.

Pelici a mutat în minutul 58, când i-a trimis pe teren pe Jimmy Mwanga, Eduard Ardeiu și Cosmin Matei.

Schimbările au adus prospețime, iar Olimpia a reușit să echilibreze partida.

Apărarea a rezistat până la final

Poli a avut mai multe situații în partea secundă. Călin Toma a fost aproape de un gol spectaculos în minutul 71, când o centrare-șut din lateral a fost purtată de vânt spre vinclu. Muțiu a intervenit excelent și a scos mingea în corner.

Olimpia a răspuns prin câteva contraatacuri periculoase, iar pe final putea chiar să dea lovitura.

În minutul 89, Poli a avut însă ocazia uriașă de 2-1. Nyarko a ajuns în poziție ideală, Muțiu era depășit, dar Ardei a apărut providențial și a respins mingea de pe linia porții.

A fost faza care a salvat punctul pentru Olimpia.

Un punct care poate conta mult

1-1 cu Poli Timișoara este, până la urmă, un rezultat pozitiv pentru Olimpia, dar impresia lăsată de echipa lui Pelici este poate mai importantă decât punctul din clasament.

Sătmărenii au demonstrat că pot juca de la egal la egal cu formații care au obiectiv promovarea.

Iar programul de până acum spune multe: pe teren propriu, Olimpia a întâlnit trei dintre candidatele la promovare – CSM Reșița, FC Bihor și Poli Timișoara. Cu Reșița a pierdut, cu Bihor a remizat, iar acum a terminat din nou la egalitate cu una dintre formațiile puternice ale campionatului.

Cu mai multă consistență în atac și cu această organizare defensivă, echipa lui Alexandru Pelici poate spera la un parcurs mult mai bun în perioada următoare.

Un plus important este și apariția lui Jimmy Mwanga, care a intrat bine în joc după pauză și poate aduce un plus de forță în ofensivă.

Pentru Olimpia urmează deplasarea de la Metaloglobus. Pentru Poli, următoarea etapă aduce meciul de acasă cu Ștefăneștii de Jos.

CASETA TEHNICĂ

CSM OLIMPIA SATU MARE – POLI TIMIȘOARA 1-1 (1-0)

Au marcat: Vida ’12 (pen.) / Nyarko ’48

Stadion: „Olimpia – Daniel Prodan”, Satu Mare

Spectatori 2000

Arbitru: Dragoș Ionuț Țurcanu (Neamț)

Asistenți: Cosmin Cercel (Neamț), Răzvan-Ioan Spătar (Sibiu)

Rezervă: Vladimir Andrei Nagy (Alba)

Observator: Dan Jiga (Bistrița-Năsăud)

Delegat: Mircea Bălan Bucur (Mureș)

CSM Olimpia: Muțiu – Ed. Dănilă (Kereki ’71), Ardei, Elo, Copaci (cpt.) (Cos. Zamfir ’64) – Lev. Bara, Panos – Vida, Drăghiceanu (Ardeiu ’58), Miclăuș (Cos. Matei ’58) – Sg. Jurj (Mwanga ’58).

Antrenor: Alexandru Pelici.

Poli Timișoara: Coșa – Huszti, P. Paul, C. Toma (cpt.) – Ov. Popescu (Rotariu ’79), Vasluian (R. Benzar ’79), St. Drăghici (Dolghi ’85), Spătaru (Nyarko ’31), Ștefanovici – Doană (Burlacu-Luca ’79), Aur. Chițu.

Antrenor: Dan Alexa.

Cartonașe galbene: Bara ’31, Jurj ’56, Ardeiu ’69, Zamfir ’90+1 / Spătaru, Drăghici.

ETAPA A VI-A – REZULTATE

CSM Slatina – Chindia Târgoviște 3-2

Steaua București – Cetatea Suceava 2-2

ASA Târgu Mureș – Metaloglobus 3-2

Unirea Slobozia – CS Dinamo București 8-0

SCM Râmnicu Vâlcea – CSM Reșița 1-2

CSL Ștefăneștii de Jos – Gloria Bistrița 1-2

CSC Șelimbăr – Metalul Buzău 1-1

Popești-Leordeni – FC Bihor 3-2

FC Bacău – CSC Dumbrăvița 6-1

CSM Olimpia Satu Mare – Poli Timișoara 1-1



