Curtea Colegiului Național „Ioan Slavici” din Satu Mare a redevenit animată odată cu revenirea elevilor, într-o zi în care emoția și bucuria revederii au fost mai puternice decât orice discurs. Noul an școlar 2026–2027 a început într-o atmosferă de sărbătoare, elevii și profesorii întâmpinând cu optimism lunile care urmează.

După vacanță, din nou împreună

Pentru câteva săptămâni, sălile de clasă au fost liniștite, iar curtea colegiului a rămas fără agitația specifică unei zile de școală. Luni, însă, glasurile elevilor au revenit, iar emoțiile primei zile au umplut din nou spațiul colegiului.

Revederea colegilor, întâlnirea cu profesorii și sentimentul unui nou început au făcut ca prima zi să fie una specială pentru întreaga comunitate a Colegiului Național „Ioan Slavici”.

Un colegiu, un nou drum

Instituția este condusă de directorul Nicoleta Pițig, alături de directorul adjunct Daniela Anamaria Boghian.

Pentru elevi începe o perioadă în care vor avea de depășit noi provocări, de acumulat cunoștințe și de demonstrat, prin muncă și perseverență, ceea ce pot realiza.

Emoțiile de azi, amintirile de mâine

Prima zi de școală trece repede, dar emoțiile ei rămân. Pentru cei aflați la început de drum, ziua marchează debutul unei noi etape, iar pentru ceilalți reprezintă continuarea unor ani în care colegiul devine treptat parte din propria poveste.

La „Ioan Slavici”, anul școlar 2026–2027 pornește astfel cu energie, optimism și speranța unor rezultate cât mai bune.

De aici începe o nouă poveste. Iar primele rânduri sunt scrise chiar acum.



