Anul școlar 2026–2027 a început într-o atmosferă plină de emoție la Școala Gimnazială „Grigore Moisil” din Satu Mare, unde elevii au revenit în bănci, iar cei mai mici au făcut primii pași în lumea școlii.

Pentru viceprimarul municipiului Satu Mare, Raul Băbțan, momentul a avut însă o semnificație cu totul specială: fiica sa, Anastasia, a pășit pentru prima dată într-o școală, începând clasa pregătitoare.

O zi specială pentru un tată

Deschiderea noului an școlar a adus emoții pentru elevi, părinți și profesori, însă pentru Raul Băbțan acestea au fost cu atât mai puternice. Viceprimarul municipiului Satu Mare a participat la festivitate atât în calitate de reprezentant al administrației locale, cât și, înainte de toate, de tată.

Fiica sa, Anastasia, a început astăzi clasa pregătitoare, transformând prima zi de școală într-un moment memorabil pentru întreaga familie.

Un nou corp de clădire, un plus pentru elevi

Noul an școlar vine la „Grigore Moisil” și cu condiții mai bune pentru elevi, odată cu inaugurarea noului corp de clădire al școlii.

Investiția face parte din eforturile de modernizare a infrastructurii educaționale din municipiul Satu Mare și oferă elevilor un cadru mai bine adaptat nevoilor actuale ale procesului de învățământ.

Mesajul transmis de viceprimarul Raul Băbțan a fost unul clar: investițiile în școli înseamnă, în primul rând, investiții în copii și în viitorul comunității.

O echipă care pornește la drum cu încredere

Școala Gimnazială „Grigore Moisil” este condusă de directorul Claudiu Iosif Mondici, iar funcția de director adjunct este ocupată de Camelia Cosma.

La început de an școlar, conducerea și cadrele didactice au primit aprecieri pentru implicarea în pregătirea noului an și pentru preocuparea constantă față de elevi.

Pentru cei mici începe o aventură

De la copiii care au intrat pentru prima dată într-o sală de clasă până la elevii care au revenit pentru un nou an de gimnaziu, ziua de astăzi a însemnat un nou început.

Au fost emoții, zâmbete, îmbrățișări și promisiunea unor luni pline de lecții, provocări și reușite.

Pentru Anastasia și pentru toți copiii de la „Grigore Moisil”, prima zi de școală rămâne, poate, una dintre acele zile pe care timpul le transformă în amintiri frumoase.

Un an școlar cu mult succes, rezultate frumoase și cât mai multe motive de mândrie pentru elevi, profesori și părinți!



