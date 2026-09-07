Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș” din Satu Mare și-a deschis porțile pentru anul școlar 2026–2027, într-o atmosferă plină de emoție, energie și optimism. Festivitatea de început de an școlar a reunit elevi, cadre didactice și invitați, într-un moment simbolic pentru comunitatea educațională, coordonat de directorul Ioana Florentina Chiș.

Un nou început pentru elevi

Curtea Colegiului Economic „Gheorghe Dragoș” din Satu Mare a prins din nou viață odată cu revenirea elevilor la școală. Noul an școlar, 2026–2027, a fost întâmpinat cu emoții, zâmbete și multă energie, într-o atmosferă care a transmis un mesaj simplu: fiecare început vine cu șansa unei noi povești.

Pentru elevii care au pășit pentru prima dată pragul colegiului, ziua a avut o încărcătură aparte, în timp ce pentru cei care au revenit după vacanță revederea colegilor și a profesorilor a adus bucuria unui nou an petrecut împreună.

Școala, mai mult decât un loc

Mesajul transmis cu această ocazie a pus accent pe rolul școlii ca spațiu în care se construiesc nu doar cunoștințe, ci și relații, experiențe și amintiri.

„Un nou început, o nouă poveste” a fost ideea care a însoțit debutul noului an școlar la Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș”, comunitatea școlară fiind încurajată să privească înainte cu încredere și optimism.

Primăria Satu Mare, alături de comunitatea școlară

La festivitatea de deschidere a fost prezent și Adelin Ghiarfaș, reprezentant al Primăriei municipiului Satu Mare, care a transmis, prin prezența sa, susținerea administrației locale pentru comunitatea educațională.

Evenimentul a fost coordonat de directorul Colegiului Economic „Gheorghe Dragoș”, Ioana Florentina Chiș, care, alături de echipa instituției, a marcat începutul unui nou an de activitate.

Un an cu reușite și momente de neuitat

Odată cu prima zi de școală, vacanța a rămas oficial în urmă, iar pentru elevi și profesori începe un nou drum, cu lecții, provocări, proiecte și, fără îndoială, numeroase momente care vor rămâne în memoria comunității școlare.

Noul an școlar 2026–2027 este astfel mai mult decât o simplă revenire în bănci. Este începutul unei noi povești, construită zi de zi de elevi, profesori și toți cei care contribuie la viața Colegiului Economic „Gheorghe Dragoș”.

Mult succes tuturor și un an școlar plin de realizări!







