Curtea Colegiului Național „Doamna Stanca” din Satu Mare a fost din nou plină de emoție, zâmbete și glasuri de copii, odată cu debutul anului școlar 2026–2027. Elevii și profesorii s-au reîntâlnit după vacanța de vară, iar prima zi de școală a fost marcată de speranțe, entuziasm și dorința de a transforma noul an într-unul al reușitelor.

Bucuria revederii

După o vacanță de vară, porțile Colegiului Național „Doamna Stanca” s-au deschis din nou pentru elevi. Emoțiile primei zile de școală s-au împletit cu bucuria revederii colegilor, profesorilor și a locului în care se construiesc, an de an, amintiri importante.

Pentru unii elevi, ziua a însemnat începutul unei noi etape, pentru alții, revenirea într-un colectiv deja cunoscut. Indiferent de vârstă, însă, prima zi a noului an școlar a adus aceeași stare specială pe care doar începuturile o pot oferi.

O echipă pregătită pentru un nou an

Instituția este condusă de directorul Nicoleta Anamaria Kichel, alături de directorul adjunct Mariana Tomoiagă, echipa de conducere fiind pregătită să întâmpine provocările noului an școlar.

În spatele fiecărui început de an se află munca unei întregi comunități educaționale – profesori, elevi, părinți și personalul școlii –, iar fiecare dintre aceștia contribuie la atmosfera și parcursul unui nou an de învățare.

Viceprimarul municipiului Satu Mare, alături de elevi

La festivitatea de deschidere a fost prezentă și viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș, prezența reprezentantului administrației locale subliniind importanța educației pentru comunitatea sătmăreană.

Ziua de început a fost, astfel, una în care discursurile oficiale au fost completate de emoțiile sincere ale elevilor și profesorilor care s-au regăsit după săptămânile de vacanță.

Un nou capitol începe

Anul școlar 2026–2027 pornește cu speranțe și obiective noi. Urmează luni de lecții, proiecte, examene, competiții, provocări, dar și numeroase momente care vor rămâne în amintirea celor care formează astăzi comunitatea Colegiului Național „Doamna Stanca”.

Pentru elevi și profesori, prima zi nu este doar revenirea la școală. Este începutul unei noi povești, cu pagini care urmează să fie scrise împreună.

Mult succes tuturor în noul an școlar!



