Școala Gimnazială din Homorodu de Mijloc și-a deschis porțile pentru anul școlar 2026–2027 într-o atmosferă plină de emoție, bucurie și încredere în puterea educației.

Cei 190 de elevi și cele 20 de cadre didactice au început un nou capitol alături de părinți și comunitatea locală, într-un moment în care școala și-a reafirmat rolul de adevărată familie.

Un nou capitol în povestea copiilor

Prima zi de școală a adus din nou viață în curtea Școlii Gimnaziale din Homorodu de Mijloc. Emoțiile elevilor, bucuria revederii și nerăbdarea unui nou început au creat atmosfera specifică primei zile dintr-un an școlar.

Pentru cei mici, începe o aventură plină de descoperiri, iar pentru elevii mai mari se deschide un nou capitol al anilor de școală, cu lecții, provocări și momente care vor deveni, în timp, amintiri.

190 de elevi, 20 de cadre didactice și aceeași misiune

Școala Gimnazială Homorodu de Mijloc este condusă de prof. Veronica Daniela Tătar, care a transmis, la începutul noului an școlar, un mesaj despre unitate și responsabilitate.

„O școală cu copii, profesori, părinți și oameni care cred în educație. Suntem o familie cu 190 de elevi și 20 de cadre didactice care au ales să pună cunoașterea, răbdarea și sufletul în slujba copiilor”, a transmis directoarea.

Cuvintele sale surprind spiritul unei comunități în care educația nu înseamnă doar lecții și rezultate, ci și răbdare, implicare și grijă pentru fiecare copil.

Administrația locală, alături de școală

La festivitatea de deschidere a fost prezent și primarul comunei Homoroade, Simion Ardelean.

Conducerea școlii a adresat un gând de recunoștință administrației locale, respectiv primarului și Consiliului Local, pentru sprijinul și implicarea acordate în viața școlii.

Susținerea comunității este cu atât mai importantă într-o localitate în care școala reprezintă unul dintre pilonii principali ai dezvoltării și ai păstrării unei comunități unite.

Educația construiește viitorul

Noul an școlar vine cu obiective și provocări noi, dar și cu aceeași dorință de a le oferi copiilor șansa de a crește, de a învăța și de a-și descoperi propriul drum.

„O comunitate puternică se construiește prin educație” este mesajul care însoțește începutul acestui an la Homorodu de Mijloc.

Cu emoție în prima zi și cu încredere pentru lunile care urmează, elevii și profesorii au pornit împreună într-o nouă poveste. Una în care fiecare lecție, fiecare reușită și fiecare pas înainte contează.



