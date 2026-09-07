Școlile și grădinițele din comuna Medieșu Aurit au prins din nou viață odată cu începutul anului școlar 2026–2027, într-o atmosferă dominată de emoție, bucurie și optimism.

La Școala Profesională „George Coșbuc” din Medieșu Aurit, noul an a fost întâmpinat de elevi și cadre didactice, alături de conducerea instituției și de reprezentanții administrației locale.

Un nou început pentru elevi

Clinchetul clopoțelului a anunțat începutul unei noi etape pentru elevii din Medieșu Aurit. După vacanța de vară, curțile școlilor și grădinițelor din comună au redevenit animate, iar emoțiile primei zile s-au împletit cu bucuria revederii.

Pentru cei care pășesc pentru prima dată într-o sală de clasă, începutul de an reprezintă o aventură nouă. Pentru elevii mai mari, este momentul revenirii la colegi, profesori și la activitățile care le vor ocupa următoarele luni.

Școala Profesională „George Coșbuc”, pregătită pentru un nou an

La Școala Profesională „George Coșbuc” din Medieșu Aurit, instituția este condusă de directorul Chiș Monica Liliana, iar director adjunct este Petruț Sebastian Bogdan.

Cadrele didactice au revenit la catedră cu responsabilitatea de a-i îndruma pe elevi pe parcursul unui nou an de studiu, într-o perioadă în care formarea profesională și dezvoltarea competențelor reprezintă pași importanți pentru viitorul tinerilor.

Administrația locală, alături de școală

La evenimentul de deschidere a fost prezent și primarul comunei Medieșu Aurit, Marian Torok.

În mesajul adresat elevilor, profesorilor și părinților, edilul a pus accent pe importanța educației și pe colaborarea dintre familie, școală și administrația locală.

Elevilor le-a transmis să fie curioși, curajoși și să aibă încredere în propriile forțe, amintindu-le că fiecare zi de școală reprezintă o oportunitate de a învăța și de a-și construi viitorul.

Cadrelor didactice le-a mulțumit pentru dăruire, răbdare și pasiunea cu care contribuie la formarea tinerei generații, în timp ce părinților le-a transmis că administrația locală le este alături în efortul de a le oferi copiilor un drum cât mai sigur și luminos.

Educația, o prioritate pentru comunitate

Primarul Marian Torok a subliniat că Primăria și Consiliul Local Medieșu Aurit vor continua să susțină educația, prin asigurarea unor condiții moderne și sigure pentru preșcolarii și elevii din comună.

Parteneriatul dintre familie, școală și administrație rămâne unul esențial pentru dezvoltarea copiilor și pentru construirea unei comunități puternice.

Un an cu note bune și multe reușite

Odată cu prima zi de școală, începe și drumul unui nou an de muncă, cu lecții, examene, activități, provocări și momente de bucurie.

La Medieșu Aurit, anul școlar 2026–2027 pornește sub semnul încrederii în copii și în potențialul lor.

„Vă doresc tuturor un an școlar plin de realizări, note bune și satisfacții pe măsura muncii depuse!”, a fost urarea transmisă de primarul Marian Torok la început de an școlar.

Un nou an începe. Cu emoții astăzi, cu speranțe pentru mâine și cu încrederea că educația este una dintre cele mai importante investiții în viitorul comunității.



