Accident produs de un șofer mort de beat, la Satu Mare

La data de 5 septembrie a.c., în jurul orelor 17:30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au fost sesizați, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Iuliu Maniu, din municipiul Satu Mare.

Din primele cercetări, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 47 de ani, din municipiul Satu Mare, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi pătruns pe sensul opus de mers intrând în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, din localitatea Bătarci, care circula regulamentar.

În urma accidentului nu au existat victime omenești, acesta soldându-se doar cu pagube materiale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, în cazul bărbatului de 47 de ani rezultând o concentrație de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta refuzând prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de bărbat a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.