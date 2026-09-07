De: VALERIU IOAN - SENIOR EDITOR LA VERTICALI PENTRU ROMÂNIA; VICEPREȘEDINTE AL FILIALEI ”ANTON DAVIDESCU” SATU MARE A UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA;

A lucra cu responsabilitate la educarea tinerelor generații, într-o lume din ce în ce mai suferindă și însetată de sens cred că reprezintă datoria capitală a formatorilor de opinie, fie că sunt educatori, învățători, profesori, păstori de suflete, sau ziariști. Avem nevoie de o lume ACASĂ A VALORILOR, unde să nu mai întâlnim situații în care țipătul vulgului să se considere valoare utilă și la modă în societate. Pe bună dreptate, ne-am putea întreba d e ce ne pleacă tineri valoroși, după școlarizarea pre/universitară, la alte universități de prestigiu din străinătate. Spre care ”El Dorado” ar trebui să ne îndreptăm, pentru ca sfredelind adâncurile să putem găsi aurul vieții perfecte?





Și totuși există iubire ...

Parafrazăm un refren scump generațiilor de veșnici tineri ai anilor ”60-80” … și ne oprim la Satu Mare, unde, la o școală gimnazială se face educație mai nonconformistă acestor vremuri.

Cu emoție, zâmbete și suflete pline de speranță, Școala Gimnazială „Mircea Eliade” și-a deschis porțile pentru un nou an școlar.





Dincolo de bucuria revederii, acest început marchează și un moment aparte:

un capitol se încheie, iar un altul prinde contur în istoria școlii, unde, după un mandat dedicat educației și comunității, doamna profesoară Cziprok Claudia își încheie activitatea în funcția de director.





În ultimii trei ani, i-a fost alături, în calitate de director adjunct, doamna profesoară Kiraly Irina, împreună formând o echipă implicată în buna funcționare și dezvoltarea instituției.





Începând cu 1 septembrie, conducerea este preluată de doamna profesoară Kiraly Irina,

în funcția de director și de doamna profesoară Simina Burian, director adjunct,

ambele foste eleve ale acestei școli și, acum după 25 de ani la catedră, vor forma o echipă, care își propune să continue tradiția pentru a duce școala spre o evoluție modernă, dinamică pentru rezultate frumoase și să consolideze prestigiul școlii.





Școala Gimnazială ”MIRCEA ELIADE din Satu Mare poate fi considerată un model de bune practici în educație ...





prin laboratoarele, cabinetele din dotare, dar și prin participarea elevilor școlii, însoțiți de dascăli și părinți la programele extra/curriculare.

De la Cabinetul Virtual, sălile de clasă spațioase și dotate la cele mai înalte standarde, până la Cabinetul de televiziune și orchestra simfonică a școlii, unitatea de învățământ sătmăreană oferă elevilor și cadrelor didactice cele mai bune condiții de desfășurare a actului educațional.





Festivitatea de deschidere a fost plină de emoție,

iar bobocii claselor pregătitoare și a V-a au fost întâmpinați cu drag de colegii mai mari, pentru că un nou drum începe, cu încredere, energie și dorința de a transforma fiecare vis într-o reușită.

Printre invitați s-au aflat și doamna inspector școlar general adjunct prof. Mariana Sălăgean, din partea bisericii ortodoxe pr. Florin Fanea, din partea Inspectoratului de Jandarmi Județean locotenent Sachelaru Valentin.





”Am participat astăzi, cu mult drag și emoție, la festivitatea de deschidere a noului an școlar (Adrian Ardelean – Director la Direcția pentru Agricultură Județeană Satu Mare)

Pentru mine, această școală are o însemnătate aparte. Am fost și eu elev al Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade”, iar de fiecare dată când revin aici retrăiesc cu bucurie amintirile anilor de școală. Le mulțumesc profesorilor pentru dedicarea, răbdarea și implicarea lor, dar și părinților pentru sprijinul și încrederea pe care le oferă copiilor și școlii.

În calitate de președinte al Asociației de Părinți, mă bucur să fiu alături de această comunitate și să contribui, atât cât pot, la un mediu cât mai frumos pentru copiii noștri.

Le doresc tuturor elevilor un an școlar plin de reușite, încredere și bucurii!





Îmi închei reportajul, cu nota optimismului, speranței și realității că învățământul românesc rămâne și va fi străbate vremurile, ca un veritabil crucișător pe furtunile vieții și, atâta timp cât vor mai exista dascăli cu vocație pe acest pământ, elevi dornici de progres – educație, dar și părinți care să-i susțină, totdeauna va exista câte o lumină la capătul tunelului.



