Polițiștii de frontieră sătmăreni efectuează cercetări în cazul unui cetățean ucrainean, în mașina căruia au descoperit numeroase articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și marochinărie, susceptibile a încălca drepturile de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute. Produsele – estimate la valoarea de aproximativ 790.000 de lei – au fost ridicată pentru expertizare, iar șoferul este cercetat penal.

În noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 02.00, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, aflați în misiune pe căile de comunicații din zona de responsabilitate, au oprit pentru control – în municipiul Satu Mare - un autovehicul înmatriculat în Ucraina, condus de un cetățean ucrainean, în vârstă de 35 de ani.

În urma controlului efectuat, oamenii legii au descoperit în mijlocul de transport mai multe articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și marochinărie, toate purtând însemnele unor mărci cunoscute și pentru care bărbatul nu a putut prezenta documente de proveniență.

Bunurile, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală, a căror valoare se ridică la suma totală de 788.262 de lei, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, urmând a fi trimise spre expertizare.

În cauză, poliţiştii de frontieră sătmăreni efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punere în circulaţie fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu marca înregistrată pentru produse identice sau similare, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 102, alin.1, lit. b din Legea 84/1998, cu modificările și completările ulterioare, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.