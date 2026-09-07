Prima zi a anului școlar 2026–2027 a adus la Satu Mare nu doar emoția revenirii elevilor în bănci, ci și inaugurarea unei noi instituții de învățământ: Liceul Creștin „Logos”

Noul proiect educațional, realizat cu implicarea comunității penticostale din Satu Mare și coordonat de fostul ministru al Apărării, Gabriel-Beniamin Leș, își începe activitatea în spațiul fostei Academii Comerciale, cu trei clase: clasa pregătitoare, clasa a V-a și clasa a IX-a.

Un proiect născut din dorința de a investi în educație

Inaugurarea Liceului Creștin „Logos” marchează apariția unei noi opțiuni educaționale pentru familiile din Satu Mare.

Proiectul a fost realizat prin implicarea comunității penticostale sătmărene, însă noua instituție nu este un liceu cu profil penticostal. Oferta educațională este una orientată spre discipline și specializări cunoscute în sistemul de învățământ, urmând să cuprindă domenii precum filologie, științe sociale și bio-chimie.

Primele clase care au pornit la drum sunt clasa pregătitoare, clasa a V-a și clasa a IX-a, urmând ca proiectul educațional să se dezvolte în anii următori.

Educația, între carte și caracter

La inaugurarea liceului au fost prezenți și reprezentanți ai administrației municipale. Viceprimarul Cristina Tămășan Ilieș a apreciat deschiderea noii instituții drept un moment important pentru comunitatea sătmăreană și o investiție valoroasă în educația copiilor.

La rândul său, viceprimarul Raul Băbțan a subliniat importanța proiectului și a transmis un mesaj celor care au contribuit la realizarea acestuia.

„Cred că educația adevărată înseamnă mai mult decât acumularea de cunoștințe. Înseamnă carte, caracter, responsabilitate și valori care îi pregătesc pe tineri pentru viață”, a transmis Raul Băbțan.

Acesta i-a felicitat pe toți cei implicați în realizarea proiectului și le-a urat profesorilor putere, părinților încredere, iar elevilor succes în noul an școlar.

Un început cu trei generații de elevi

În prima zi de activitate, Liceul Creștin „Logos” a reunit elevi aflați în trei etape diferite ale parcursului educațional.

Pentru copiii din clasa pregătitoare începe aventura școlii, elevii clasei a V-a fac trecerea către gimnaziu, iar cei din clasa a IX-a deschid un nou capitol al adolescenței și al pregătirii pentru viitor.

Această diversitate face ca primul an al liceului să fie unul cu atât mai special: o instituție nouă își construiește propria comunitate chiar din prima zi în care își deschide porțile.

„Logos” își începe povestea la Satu Mare

Fostul spațiu al Academiei Comerciale găzduiește acum un nou proiect educațional, care își propune să ofere elevilor un cadru în care pregătirea academică să fie completată de formarea caracterului și de promovarea unor valori.

Pentru cei care au contribuit la realizarea Liceului Creștin „Logos”, ziua inaugurării reprezintă rezultatul unei munci începute cu mult timp înainte. Pentru elevi, însă, adevărata poveste începe de acum.

Prima zi de școală a devenit, astfel, și prima pagină din istoria unei noi instituții de învățământ sătmărene.

Un liceu nou, trei clase și multe așteptări. „Logos” pornește la drum odată cu anul școlar 2026–2027.



