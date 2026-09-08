Incendiu la un operator economic din Satu Mare. Pompierii au oprit flăcările înainte să se extindă la cantitățile mari de deșeuri

Locale 08.09.2026 19:51
Incendiu la un operator economic din Satu Mare. Pompierii au oprit flăcările înainte să se extindă la cantitățile mari de deșeuri
Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare au intervenit, în această după-amiază, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un operator economic de pe strada Spicului, din municipiul Satu Mare.
 La locul evenimentului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă.

 Incendiul a afectat aproximativ 3 metri cubi de deșeuri, existând risc de propagare la cantitățile mari de deșeuri depozitate în apropiere. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind să împiedice extinderea acestuia.

Incendiul a fost lichidat, fără a se înregistra victime.

 În urma cercetărilor efectuate la fața locului, cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind scânteia mecanică.
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