



Prima clasă Montessori complet echipată într-o grădiniță de stat din județul Satu Mare a fost amenajată la Grădinița „Dumbrava Minunată”, cu sprijinul Lions Club Satu Mare CIVITAS.

Membrii organizației au predat instituției mobilierul specific, materialele educaționale Montessori, rechizitele și celelalte dotări necesare desfășurării activităților. Noul spațiu a fost conceput pentru a le permite copiilor să învețe prin descoperire și experiență, într-un mediu adaptat ritmului propriu de dezvoltare și menit să le încurajeze autonomia.

Inițiativa îi aparține educatoarei Nicoleta Gale, cadru didactic pregătit și certificat în pedagogia Montessori. Aceasta a propus amenajarea clasei și a contribuit la transformarea proiectului într-o realitate, beneficiind de susținerea conducerii grădiniței și a membrilor Lions Club Satu Mare CIVITAS.

Reprezentanții organizației i-au mulțumit directoarei Petruța Gnand pentru deschidere și implicare, precum și educatoarei Nicoleta Gale pentru viziunea și determinarea de care a dat dovadă.

„Astăzi nu am predat doar mobilier și materiale. Am pus la dispoziția copiilor un loc în care să crească, să descopere și să învețe cu bucurie”, au transmis reprezentanții Lions Club Satu Mare CIVITAS.

Organizația subliniază că educația rămâne una dintre cele mai importante investiții în comunitate și le mulțumește tuturor membrilor și susținătorilor care au contribuit la realizarea proiectului.