



Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a convocat ședința săptămânală de coordonare cu șefii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne. Discuțiile au vizat situația operativă din județ și măsurile pregătite pentru evenimentele cu public numeros din perioada următoare. La întâlnire a participat și subprefectul Cristian Valer Beseni.

Reprezentanții structurilor MAI au raportat o activitate normală la nivelul județului și au anunțat menținerea unui nivel ridicat de vigilență și capacitate operațională, pentru a putea interveni rapid în cazul producerii unor situații de urgență sau al altor evenimente care pot afecta populația.

Mulțumiri polițiștilor și jandarmilor

În deschiderea ședinței, prefectul Altfatter Tamás le-a mulțumit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean și Inspectoratului de Jandarmi Județean pentru modul în care s-au mobilizat la începutul noului an școlar.

Deși traficul din apropierea unităților de învățământ a fost aglomerat în prima zi de școală, prezența polițiștilor și jandarmilor a contribuit la fluidizarea circulației și la siguranța elevilor și părinților.

Dispozitive de ordine la evenimentele din județ

Jandarmii au prezentat măsurile pregătite pentru asigurarea ordinii și siguranței publice la manifestările programate în această perioadă. Printre acestea se numără:

„Livada Fest”;

Festivalul Folcloric al Naționalităților de la Bogdand;

evenimentul „Kirbai” de la Tiream;

manifestarea „Alege un sport!” din municipiul Satu Mare;

etapa competiției de viteză „Cupa Luna Șes – VTM 2026”, de la Negrești-Oaș.

Structurile Ministerului Afacerilor Interne vor acționa în sistem integrat și vor colabora cu autoritățile locale și organizatorii, astfel încât manifestările să se desfășoare în condiții de siguranță.

În cadrul ședinței au mai fost abordate manifestările dedicate Zilei Pompierilor din România, sărbătorită pe 13 septembrie, precum și pregătirile pentru ceremoniile prilejuite de Ziua Armatei Române, organizate în colaborare cu Divizia 4 Infanterie „Gemina” din Cluj-Napoca.

„Prezența în stradă a forțelor Ministerului Afacerilor Interne nu s-a limitat la începutul anului școlar — ea continuă, zi de zi, oriunde este nevoie. Fie că vorbim despre siguranța copiilor în drum spre școală, despre ordinea la festivalurile și manifestările din acest sfârșit de săptămână sau despre alte evenimente, misiunea rămâne aceeași: să fim aproape de cetățean și să prevenim, nu doar să intervenim. Le mulțumesc polițiștilor, jandarmilor și pompierilor sătmăreni pentru profesionalismul cu care își fac datoria și îi asigur pe sătmăreni că pot avea încredere în oamenii care veghează asupra siguranței lor”, a declarat prefectul Altfatter Tamás.