













CSM Olimpia Satu Mare îl felicită pe José Elo pentru această convocare și îi dorește mult succes alături de echipa națională a Guineei Ecuatoriale!









ConvocareFundașul central al CSM Olimpiei Satu Mare, José Elo Ayeto, a primit o nouă convocare la echipa națională a Guineei Ecuatoriale, pentru acțiunile internaționale programate în cadrul preliminariilor pentru Cupa Africii pe Națiuni 2027.Federația de Fotbal a Guineei Ecuatoriale (FEGUIFUT) a transmis clubului nostru, printr-o adresă oficială datată 3 septembrie, convocarea lui José Elo pentru următoarea perioadă internațională. Jucătorul CSM Olimpiei se va alătura lotului național în perioada FIFA din lunile septembrie și octombrie.Convocarea vine într-un moment bun pentru fundașul nostru, care a fost titular în ultimele trei partide de campionat disputate de echipa pregătită de Alexandru Pelici. José Elo a evoluat integral în confruntările cu FC Bihor Oradea, Gloria Bistrița și Politehnica Timișoara, confirmându-și astfel rolul important pe care îl are în defensiva Olimpiei.Pentru José Elo, prezența la lotul național nu reprezintă o premieră. Fundașul a îmbrăcat până acum de șase ori tricoul naționalei Guineei Ecuatoriale. Ultima apariție a avut loc în luna mai, în partida amicală disputată împotriva reprezentativei Insulelor Comore. José Elo a fost titular și a evoluat pe toată durata meciului, încheiat cu victoria Guineei Ecuatoriale, scor 1–0.Potrivit programului comunicat de federație, Guineea Ecuatorială va întâlni, în data de 24 septembrie, reprezentativa Republicii Democrate Congo, într-o partidă din preliminariile Cupei Africii pe Națiuni 2027. Meciul este programat pe Stadionul Olimpic din Kinshasa.Pe 28 septembrie, reprezentativa Guineei Ecuatoriale va disputa un meci amical împotriva Sierrei Leone, la Yaoundé, Camerun.