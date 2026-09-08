



Teatrul de Nord Satu Mare îi invită pe copii, adolescenți și adulți la Zilele Porților Deschise, organizate în perioada 12–13 septembrie. Trupa „Mihai Raicu” a pregătit spectacole, ateliere de teatru și improvizație, tururi ghidate și întâlniri cu actorii și voluntarii instituției.

Programul începe sâmbătă, 12 septembrie, la ora 11:00, cu atelierul de teatru „Picii spectatori”, destinat copiilor cu vârste între 6 și 9 ani, însoțiți de părinți.

Tot sâmbătă vor avea loc tururi ghidate ale teatrului, spectacolul pentru copii „Mini omul de știință”, susținut de Teatrul Magic Puppet din Cluj-Napoca, un atelier de improvizație pentru adolescenți și părinți, precum și un spectacol stradal. Prima zi se va încheia, de la ora 19:00, în Sala Studio, cu „Un spectacol improvizat”, prezentat de trupa ImproȘtim.

Duminică, 13 septembrie, publicul este invitat, de la ora 11:00, la repetiția deschisă a spectacolului „Ciudatul rol al întâmplării”. Programul mai cuprinde un tur ghidat participativ, un atelier de improvizație pentru adulți și o întâlnire cu voluntarii stagiunii 2026–2027.

Zilele Porților Deschise se vor încheia duminică, la ora 19:00, în Sala Mare, cu spectacolul „Ciudatul rol al întâmplării”, o comedie de Ion Băieșu, în regia lui Dan Tudor.

Prețul unui bilet la spectacolele din Sala Mare și Sala Studio este de 20 de lei. Spectatorii care își achiziționează abonamente pentru stagiunea 2026–2027 până în 13 septembrie, inclusiv, beneficiază de intrare liberă la spectacolele incluse în program.

Înscrierile la ateliere se realizează la Agenția teatrală de pe strada Horea nr. 6, la numărul de telefon 0261 712 106 sau prin formularele disponibile pe site-ul Trupei „Mihai Raicu”.



