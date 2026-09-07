Performanță: Marian Halas, premiat la Podgirica, de Uniunea Europeană de Judo

Sport 07.09.2026 21:22
Performanță: Marian Halas, premiat la Podgirica, de Uniunea Europeană de Judo
Capitala Muntenegrului a găzduit, în perioada 3–6 septembrie, Campionatele Europene de juniori la judo – individual și pe echipe, una dintre cele mai importante competiții dedicate tinerilor judoka de pe continent.
Pentru această ediție au fost desemnați doar 12 arbitri din Europa, printre aceștia aflându-se și Marian Halas, antrenor al CSM Olimpia Satu Mare. Delegarea sa la o competiție de asemenea nivel reprezintă o confirmare a parcursului său în arbitrajul internațional și a evoluțiilor constante din ultimii ani.
Prezența la Podgorica i-a adus însă lui Marian Halas și o surpriză deosebită. Vineri, 4 septembrie, în cadrul Galei „Family Dinner”, Uniunea Europeană de Judo a acordat mai multe distincții pentru performanțele și evoluțiile remarcabile înregistrate în anul 2025.
Printre laureații serii s-a numărat și reprezentantul judo-ului sătmărean, care a primit trofeul „Most Progressive European Male Referee of 2025”, o recunoaștere acordată în urma progresului și a prestațiilor sale foarte bune din sezonul precedent.
Pentru Marian Halas, distincția reprezintă atât o confirmare a muncii depuse, cât și o motivație suplimentară pentru următorul obiectiv major al carierei.
„Acest premiu îmi oferă încredere, dar în același timp vine și cu o responsabilitate mai mare în drumul meu spre calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028. Este o motivație importantă să continui să muncesc și să mă dezvolt.”
Programul internațional al arbitrului sătmărean continuă fără pauză. Următoarea sa delegare este la Grand Slam-ul de la Budapesta, competiție programată în perioada 11–13 septembrie.
„Le mulțumesc familiei mele și tuturor celor care mă susțin și îmi sunt alături în această călătorie. Sprijinul lor înseamnă foarte mult pentru mine și mă ajută să merg mai departe cu încredere”, a transmis Marian Halas.
Distincția primită la Podgorica reprezintă o nouă reușită importantă pentru judo-ul sătmărean și o recunoaștere la nivel european a activității lui Marian Halas în arbitrajul internațional.


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