Îi vremea de clacă-n șură, Viniț tăți cu voie bună, ‘Om lucra, ne-om veseli, Și tare bine ne-a hi!

De-om găta lucru’ p’afară, Ne-om cinsti cu-o pălincioară, Și de ne-a hi gazda bună, Ne-a plăti cu-n joc în șură!

Duminică, în 20 a lui Răpciune – 20 septembrie 2026, la Mădăras, ne strângem iară, cu mic, cu mare, la cea de-a V-a ediție a „Clăcii pă danț”, la șura lu’ Ghiță Săvianu. După datina nostă, ne-om aduna să lucrăm împreună, să ne cinstim și, mai apoi, să batem ponturi până ne-‘om obosi. Că la noi, lucru’ fără bucurie nu-i lucru’ pă plin, iar claca fără danț nu-i clacă!

Și cum danț fără muzică nu se poate, organizatorii și gazdele noastre s-au înțeles că nu-i lucru bun să lăsăm jocul fără cântec. Așa că au tocmit-o pe mândra nostă SAVA NEGREAN BRUDAȘCU, care vine să ne aducă voia bună, să muncim cu drag și să jucăm cu spor!

Și anul ăsta, clăcanii noști s-or aduna iară sub CEATĂRA de la Carei, cu taraf și joc după rânduiala din bătrâni. Pă lângă gazdele de la Ansamblul folcloric “Cetatea Codrului” Ardud, a veni și Ansamblul de dansuri tradiționale românești de la Homorod și lăturenii de la Atelierul de Dans Popular din Zalău, dar și pă Malvina Madar Iederan, Cornel Pop, Sara Ciorba, Pop Eliza, Vasile Denisa și Cuciulan Laurențiu.

Iar când s-or găta lucrurile și ne-a lăsa gazda, îi vremea de joc! Cu muzică, cu cântec, cu bucate alese și cu oameni faini, așa cum îi șade bine unei clăci la sura lui Ghiță Saveanu.

La „Claca pă danț”, nu vii numa’ să privești! Vii cu cămeșa, cu costumu’ tradițional, cu voia bună și cu drag de sat și de datină!

MĂDĂRAS, oraș Ardud, Satu Mare 20 SEPTEMBRIE 2026 EDIȚIA A V-A

Luați cu voi costumu’ tradițional și voia de muncă! Că de danț și de voie bună ne-om îngriji noi!

#ORGANIZATORI : Asociația Culturală “Dr Augustin Mircea” cu sprijinul financiar și în parteneriat cu Consiliului Județean Satu Mare, în colaborare cu Casa de Cultură “Dr Augustin Mircea”, Primăria și Consiliul Local Ardud.