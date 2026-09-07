Nu, nu este vorba de niște legume fierte la foc mic și înăbușite în unt. De fapt nici nu mă pricep la gastronomie. Ceaiul pe care mi-l fac din când în când nu-mi place. E vorba de „soteu”-l doamnei Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, cea care an de an ne servește în această perioadă a anului câte un SOTEU (State of the Union address; nu mă întrebați de la ce vine E-ul căci majoritatea sunteți cetățeni europeni). E un fel de „dare de seamă” ceaușistă urmată de un program pe anii următori (cincinal îi spunea răposatul).





S-a schimbat ceva? Da. Multe s-au schimbat. Cele mai multe în bine dar și cu multe necazuri au venit la pachet. Libertatea de a cuvânta este unul din cele mai blagoslovite câștiguri. Cel puțin așa ar trebui să fie. Din păcate aduce după ea și libertatea de a minți, de a amăgi, de a fraieri, de a mistifica... cu alte cuvinte de a pune stăpânire pe mințile needucate. Cine stăpânește mai bine arta comunicării are câștig de cauză. Poate nu arta comunicării ar fi principalul parametru de luat în seama ci calea aleasă pentru a comunica.



În ceea ce privește calea de a comunica, de a junge la mintea auditoriului, aceasta nu este aleasă de comunicator ci de receptor. Căile oficiale sunt în general ocolite de marea masă a receptorilor, acestea find greoaie și lipsite de atractivitate. Mai ușor este de a fi băgat în seamă pe lângă o manea și/sau niște glume deșănțate. Acestea ajung mai lesne la urechea și ochiul lipsiți de educație.



Aici, la noi în bătătură, cele mai multe dintre „break news”-uri (că „știri proaspete” e mai greu de pronunțat) dacă nu se referă la politică atunci avem parte de accidente mortale, ucigași ocazionali, violuri, pedofilie, mămici de sub 14 ani și alte chestii din latura macabră a naturii umane. Cică doar astea sunt citite. Doar astea fac audiență. Părerea mea este că doar astea ne imbecilizează. Doar astea fac ca termeni precum estetică sau morală să-și piardă sensul. Ș-apoi te mai miri de unde se pune ștampila pe documentele introduse în urnă la votare?



Să revenim la SOTEU-l Ursulei. Parcă anul acesta are mai multe griji de întâmpinat. Amenințarea iminentă a unui război în plină Uniune Europeană i-au brăzdat fruntea cu canioane, i-au încercănat vederea și i-au învinețit traiul cu insomnii. Parcă-i blestemată. De la 1 decembrie 2019 de când s-a așezat pe tron și până astăzi s-au abătut asupra ei, și a noastră implicit, aproape toate nenorocirile posibile: pandemia din februarie 2020 și până în 2022; atacul rușilor asupra rusnacilor din februarie 2022 și până mâine (care mâine nu știm); asperitățile climatice de toate tipurile (inundații, secete, păduri și holde incendiate...); viziunea impusă de Trump asupra lumii; ascensiunea extremismului politic de orice fel în aproape toate statele de sub umbrela UE. Mai sunt și altele, mai mărunte sau punctuale, dar ne rezumăm la acestea.



Oare ce ne-ar mai putea spune despre starea Uniunii Europene? Și dacă spune ceva sunt urechi să asculte și minți să priceapă? Despre astea vom afla miercuri, 16 septembrie, între orele 10 și 12,50. Programul ăsta bătut în cuie, la minut, nu prea îmi face plăcere. Ce să-i facem? Suntem doar ostași. Alții au dezertat...



Opriți războaiele!