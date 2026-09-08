Sport, muzică și istorie la Medieșu Aurit

Prin astfel de inițiative, Medieșu Aurit își propune să aducă mai aproape comunitatea de patrimoniul și obiectivele turistice ale zonei, transformând sportul într-un mijloc de descoperire și promovare a istoriei locale.





































Zeci de copii, tineri și adulți au participat duminică, 6 septembrie, la o nouă ediție a evenimentului cicloturistic „Bike & Music”, organizat de Asociația Județeană Sportul pentru Toți Satu Mare, în parteneriat cu Primăria Comunei Medieșu Aurit.Evenimentul a combinat mișcarea în aer liber cu muzica și descoperirea patrimoniului local, participanții pedalând pe un traseu care a avut ca destinație Rezervația Arheologică „Cuptoarele Dacice” de la Medieșu Aurit, punctul Șuculeu.Ajunși la obiectivul arheologic, bicicliștii au avut ocazia să descopere informații despre vestigiile dacice din zonă și despre importanța acestora pentru patrimoniul istoric local. „Cuptoarele Dacice” reprezintă un element deosebit al patrimoniului arheologic al comunei, fiind prezentate de organizatori drept vestigii unice în Europa.Pe lângă componenta sportivă și cea culturală, „Bike & Music” a oferit participanților și momente muzicale în aer liber, precum și un spațiu destinat relaxării. Astfel, plimbarea pe bicicletă s-a transformat într-o zi dedicată comunității, naturii și promovării obiectivelor locale.„Ne bucurăm să vedem un interes atât de mare din partea comunității pentru mișcare și pentru valorificarea patrimoniului local. Evenimentul «Bike & Music» demonstrează că sportul poate deveni un excelent ambasador al culturii și al promovării comunei noastre”, au transmis organizatorii.Evenimentul s-a încheiat într-o atmosferă festivă, iar organizatorii au anunțat că vor continua să promoveze activitățile dedicate sportului, mișcării în aer liber și turismului local.