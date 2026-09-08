Liga a 3-a

Antrenorul Mihai Sabău se desparte de Unirea Tășnad

L echipa va fi condusă de cuplul Papp Deac- Cosmin Iuhas

AFC Unirea Tășnad și Mihai Sabău își încheie colaborarea după o perioadă în care echipa a făcut pași importanți și a reușit să își construiască un nume tot mai solid în fotbalul sătmărean.

Despărțirea vine după promovarea în Liga a 3-a, urmată de un sezon în care Unirea Tășnad a avut un parcurs foarte bun și a reușit să ajungă în play-off-ul competiției. Sunt rezultate care vorbesc despre munca depusă de Mihai Sabău și de întregul staff, dar și despre potențialul proiectului de la Tășnad.

Mai mult decât rezultatele echipei, perioada petrecută de Sabău la Unirea a însemnat și dezvoltarea unor jucători care au făcut ulterior pasul spre un nivel superior. Negrea și Sanogo sunt două exemple de fotbaliști pregătiți sub comanda lui Mihai Sabău care au ajuns în Liga a 2-a, o confirmare importantă că munca de la Tășnad poate reprezenta o rampă de lansare pentru jucători.

În aceste condiții, despărțirea dintre Mihai Sabău și Unirea Tășnad nu trebuie privită ca un eșec, ci ca încheierea unei etape de succes.

Motivul este unul strict profesional. Activitatea lui Mihai Sabău în cadrul Școlii Federale de Antrenori, în calitate de lector, dar și programul cursurilor pentru obținerea Licenței UEFA C nu îi mai permit prezența fizică necesară la antrenamentele echipei.

Practic, Sabău pleacă de la Unirea după ce a contribuit la o promovare, la un sezon în care formația a ajuns în play-off și la progresul unor fotbaliști care au făcut pasul spre Liga a 2-a.

Pentru club, urmează o nouă etapă. Pregătirea echipei va fi asigurată de Ioan Pap Deac și Cosmin Iuhas, antrenori care cunosc foarte bine grupul și filosofia clubului.

Unirea Tășnad merge înainte, dar lasă în urmă o perioadă care poate fi considerată una dintre cele mai importante din ultimii ani. Iar pentru Mihai Sabău, provocările continuă într-o direcție care poate deschide noi oportunități în cariera sa.

Promovarea, play-off-ul și jucătorii care au făcut pasul spre Liga a 2-a sunt reperele unei colaborări care și-a pus amprenta asupra Unirii Tășnad. Sabău pleacă. Rezultatele rămân.

Unirea Tășnad va juca etapa viitoare la Lotus Felix în etapa a 3-a a seriei a 8-a.

Sâmbătă tășnădenii, cu Sabău pe bancă au reușit o remiză eroică cu Sănătatea Cluj.