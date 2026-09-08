



Comunitatea din Pomi a marcat astăzi împlinirea a 100 de ani de la nașterea profesorului universitar doctor Gabriel Ștrempel, membru de onoare al Academiei Române și fost director general al Bibliotecii Academiei Române.

Născut în localitatea Pomi, Gabriel Ștrempel și-a dedicat întreaga activitate cercetării, conservării și valorificării patrimoniului cultural românesc, lăsând în urmă o operă științifică importantă și o moștenire spirituală deosebită.

La eveniment au participat președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, și vicepreședinții instituției, Roxana Petca și Cătălin Filip. În cadrul ceremoniei a fost dezvelit și sfințit bustul marelui cărturar, operă realizată de sculptorul Marcel Stanciu.

Totodată, a fost dezvelită placa prin care Căminul Cultural din Pomi a primit numele „Gabriel Ștrempel”, în semn de recunoștință pentru contribuția remarcabilă a acestuia la cultura și cercetarea românească.

Prin acest moment solemn, Gabriel Ștrempel s-a întors simbolic în satul natal. Bustul său va rămâne la Pomi peste generații, ca mărturie a unei vieți dedicate cărții și culturii și ca omagiu adus unuia dintre cei mai importanți cărturari pe care i-a dat județul Satu Mare.