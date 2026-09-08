Gabriel Ștrempel s-a întors simbolic acasă. Bustul marelui cărturar, dezvelit la Pomi la 100 de ani de la naștere

Locale 08.09.2026 15:02
Gabriel Ștrempel s-a întors simbolic acasă. Bustul marelui cărturar, dezvelit la Pomi la 100 de ani de la naștere


Comunitatea din Pomi a marcat astăzi împlinirea a 100 de ani de la nașterea profesorului universitar doctor Gabriel Ștrempel, membru de onoare al Academiei Române și fost director general al Bibliotecii Academiei Române.

Născut în localitatea Pomi, Gabriel Ștrempel și-a dedicat întreaga activitate cercetării, conservării și valorificării patrimoniului cultural românesc, lăsând în urmă o operă științifică importantă și o moștenire spirituală deosebită.

La eveniment au participat președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, și vicepreședinții instituției, Roxana Petca și Cătălin Filip. În cadrul ceremoniei a fost dezvelit și sfințit bustul marelui cărturar, operă realizată de sculptorul Marcel Stanciu.

Totodată, a fost dezvelită placa prin care Căminul Cultural din Pomi a primit numele „Gabriel Ștrempel”, în semn de recunoștință pentru contribuția remarcabilă a acestuia la cultura și cercetarea românească.

Prin acest moment solemn, Gabriel Ștrempel s-a întors simbolic în satul natal. Bustul său va rămâne la Pomi peste generații, ca mărturie a unei vieți dedicate cărții și culturii și ca omagiu adus unuia dintre cei mai importanți cărturari pe care i-a dat județul Satu Mare.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Comunicat de presa CRESA
Comunicat de presa SPECIALISTI
Comunicat de presa Sc Bocicau
Comunicat de presa Sc 2
PRODEXIMP
SMART SHOP INSTAL
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Comunicat presa finalizare camin
Comunicat de presa MULTIFAMILIALE
Comunicat de presa its mic
Comunicat de presa its mare
Comunicat de presa TIneri
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand