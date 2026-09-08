Derșidan Market deschide joi, 10 septembrie, de la ora 12:00, cel mai mare magazin al rețelei sătmărene de până acum. Noua unitate, cea de-a șasea a companiei, se află pe strada Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 23, în spațiul fostului Tricotex, iar deschiderea vine cu zeci de produse la prețuri promoționale, valabile în primele zile de funcționare.

Noul magazin reprezintă un nou pas în dezvoltarea companiei sătmărene Derșidan Market și vine cu o suprafață generoasă, culoare largi între rafturi, o gamă mult mai diversificată de produse și chiar articole care, pentru moment, nu se găsesc în celelalte magazine ale rețelei.

Zeci de promoții pregătite pentru deschidere

Derșidan a pregătit pentru primele zile după inaugurare o listă consistentă de promoții. Sunt zeci de produse incluse, de la alimente și băuturi până la produse pentru casă și hrană pentru animale.





Printre ofertele pregătite se numără:

Heineken 0,33 l – 3,99 lei

Favorit 2 l – 5,99 lei

Ciucaș doză 0,5 l – 2,89 lei

Frutian Limonadă 1,5 l – 3,99 lei

Coca-Cola 2 x 2 l – 16,99 lei

Pepsi 2 l – 7,99 lei

Adria, diverse sortimente – 4,95 lei

Apă minerală Certeze 2 l – 1,99 lei

Apă minerală Oaș 2,5 l – 2,88 lei

Izvorul Minunilor, apă minerală/plată 2 l – 1,99 lei

Voda Voda 1,5 l – 2,80 lei

Milka – 4,99 lei

Orez Atifco Camolino 1 kg – 5,99 lei

Ciuperci Home Garden 800 g – 9,65 lei

Oțet Seineana 1 l – 2,45 lei

Făină Hajdu 1 kg – 2,69 lei

Zahăr Ileana Cosânzeana 1 kg – 3,69 lei

Milcov 0,5 l – 18,89 lei

Hugo – 22,90 lei

Vin Crama Rătești – 11,90 lei

Hrană pentru animale ThankQ, pui sau vită, 10 kg – 26,90 lei

Detergent de vase Chanteclair – 9,90 lei

Și acestea reprezintă doar o parte dintre produsele care vor avea prețuri speciale cu ocazia deschiderii.

Promoții la deschidere, prețuri mici zi de zi

Ofertele speciale sunt valabile în primele zile de funcționare ale noului magazin, însă reprezentanții Derșidan subliniază că prețurile mici nu sunt rezervate doar perioadelor de inaugurare.





Conceptul pe care compania sătmăreană și-a dezvoltat rețeaua este acela de a menține prețuri accesibile zi de zi, promoțiile de deschidere venind în completarea politicii comerciale obișnuite.

Astfel, chiar și după încheierea campaniei speciale, clienții vor putea găsi constant oferte și produse la prețuri competitive în magazinele Derșidan.

Cel mai mare Derșidan de până acum

Noul magazin se diferențiază și prin dimensiuni. Spațiul fostului Tricotex a permis amenajarea celui mai mare Derșidan Market de până acum, cu distanțe generoase între rafturi și mai mult loc pentru expunerea produselor.

Conceptul urmărește o experiență de cumpărături relaxată: mai puțină înghesuială, acces mai ușor la produse și posibilitatea de a avea o ofertă mult mai diversificată.

Suprafața mai mare a permis și introducerea unor produse noi, care momentan nu sunt disponibile în celelalte cinci magazine Derșidan.

Un loc special la raft pentru producătorii locali

O altă noutate importantă este raftul dedicat producătorilor locali.

Produsele realizate în Satu Mare și în împrejurimi vor avea un spațiu special în noul magazin, fiind mai ușor de identificat de către cumpărătorii care vor să aleagă produse din zonă.





Este, în același timp, o modalitate prin care o companie sătmăreană oferă mai multă vizibilitate altor producători și afaceri locale, într-un magazin prin care vor trece zilnic numeroși cumpărători.

Șase magazine și o rețea sătmăreană în continuă dezvoltare

Prin inaugurarea unității de pe strada Bogdan Petriceicu Hasdeu, Derșidan Market ajunge la șase magazine, iar cea mai nouă investiție este și cea mai ambițioasă de până acum.

Mai mare, mai aerisit, cu mai multe produse, un spațiu dedicat producătorilor locali și zeci de promoții pregătite pentru primele zile, noul magazin își deschide porțile joi, 10 septembrie, la ora 12:00, pe strada Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 23, în fostul Tricotex.

Derșidan Market își așteaptă clienții la deschidere, dar mesajul companiei merge mai departe de promoțiile inaugurale: prețurile mici trebuie găsite la raft nu doar într-o zi de sărbătoare, ci zi de zi.



