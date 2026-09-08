



Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare va organiza miercuri, 9 septembrie, festivitatea de deschidere a anului școlar 2026–2027.

Evenimentul va începe la ora 8:30, iar la ceremonie va participa Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul. Acesta va săvârși Sfânta Liturghie Arhierească în biserica aflată în curtea unității de învățământ și va binecuvânta elevii, profesorii și noul an școlar.

Festivitatea va reprezenta un moment de rugăciune, comuniune și emoție pentru întreaga comunitate școlară, care va păși într-o nouă etapă educațională sub semnul credinței și al responsabilității.

Conducerea Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”, reprezentată de directorul pr. prof. Gabriel Ioan Groza, îi invită pe elevi, părinți, profesori și membri ai comunității să participe la acest moment deosebit.