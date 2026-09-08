Curtea Școlii Gimnaziale „Octavian Goga” din Satu Mare a prins din nou viață odată cu începutul noului an școlar. Elevi, părinți și cadre didactice s-au reîntâlnit cu emoție și bucurie, pregătiți pentru un nou drum educațional.

Prima zi de școală a fost, ca de fiecare dată, una încărcată de emoții. Pentru elevi, începutul anului înseamnă revederea colegilor și a profesorilor, noi provocări și dorința de a descoperi lucruri noi. Pentru părinți și cadrele didactice, momentul a venit cu aceeași emoție, dar și cu speranța unui an școlar plin de reușite.

Zâmbetele copiilor, îmbrățișările și bucuria revederii au transformat prima zi de școală într-un moment special pentru întreaga comunitate școlară.

Noul an școlar pornește astfel cu energie, optimism și dorința de a transforma fiecare zi într-o nouă oportunitate de învățare și dezvoltare.

Mult succes tuturor elevilor, profesorilor și părinților în noul an școlar!











