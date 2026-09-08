Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 7 septembrie, mai multe activități pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței rutiere. În urma acțiunilor, au fost aplicate peste 310 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 120.000 de lei.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Satu Mare, polițiștii care au acționat pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în județ au aplicat peste 60 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 30.000 de lei.

Separat, polițiștii sătmăreni au desfășurat activități pentru prevenirea faptelor antisociale, precum și pentru supravegherea, fluidizarea și controlul traficului rutier pe drumurile din județ.

În cadrul acestor acțiuni au fost aplicate peste 250 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 90.000 de lei. Astfel, bilanțul comunicat de polițiști pentru cele două categorii de activități indică peste 310 sancțiuni și amenzi care depășesc, cumulat, 120.000 de lei.

Acțiunile au vizat atât menținerea ordinii și siguranței publice, cât și prevenirea faptelor antisociale și a abaterilor de la normele rutiere, în cadrul activităților desfășurate de polițiștii sătmăreni la nivelul județului.