Spectacol și adrenalină la Cupa Luna Șes!























































































Felicitări tuturor piloților, organizatorilor și partenerilor implicați în această ediție și, nu în ultimul rând, gazdelor din Negrești-Oaș pentru încă o competiție reușită!









Viteză, adrenalină și multă pasiune pentru motorsport, pe serpentinele de la Luna Șes. Cea de-a XI-a ediție a Cupei Luna Șes – Viteză pe Traseu Montan s-a desfășurat sâmbătă, 12 septembrie, pe micul Transfăgărășan al Țării Oașului de la Luna Șes, într-o atmosferă spectaculoasă, dar și în condiții meteo care le-au pus serioase probleme concurenților.Vremea ploioasă și răcoroasă a transformat competiția într-o adevărată probă de îndemânare și precizie. Pe asfaltul umed, aderența a fost redusă, distanțele de frânare s-au mărit, iar fiecare viraj a trebuit abordat cu maximum de atenție. În total, 19 concurenți s-au înscris la startul competiției, unul dintre cele mai apreciate evenimente automobilistice din zona Oașului.Printre protagoniști s-a aflat și sătmăreanul Domuța Daniel, la volanul unui Speedcar 1000GT, care a reușit o evoluție foarte bună și a încheiat competiția cu timpul de 1:55,09, conform clasamentului final pus la dispoziție de organizatori.Podiumul clasamentului general a fost completat de Szabó Attila, cu Ford StreetKa, și Biro Aron, cu Renault Clio, în timp ce Domuța Daniel a avut una dintre cele mai bune evoluții ale zilei. În clasamentul afișat de organizatori, Szabó Attila figurează cu 1:55,09, însă este marcat în tabel cu mențiunea „Forlighter”, motiv pentru care rezultatul lui Domuța Daniel este cel asociat în materialele de promovare cu victoria în competiție.O competiție care a devenit tradiție la Luna ȘesCupa Luna Șes a ajuns la cea de-a XI-a ediție și și-a câștigat deja un loc important în calendarul competițiilor automobilistice din nord-vestul țării. Traseul de la Luna Șes este unul tehnic și solicitant, iar condițiile meteo din acest an au făcut ca experiența și stăpânirea mașinii să conteze poate mai mult ca niciodată.Competiția din acest an a fost inclusă în proiectul ACR Hill Climb NextGen, program dedicat dezvoltării curselor de viteză pe traseu montan și atragerii unei noi generații de piloți către motorsport.Meritul organizatorilor este cu atât mai important cu cât astfel de competiții presupun o mobilizare logistică serioasă, măsuri de siguranță, închiderea traseului și o coordonare atentă pentru ca atât piloții, cât și spectatorii să poată avea parte de un eveniment reușit. Organizatorii au pus accent și în acest an pe siguranță, iar publicul a avut acces liber în zonele destinate spectatorilor.Mulțumiri gazdelor din Negrești-OașUn cuvânt de apreciere se cuvine organizatorilor, gazdelor din Negrești-Oaș și tuturor celor care au contribuit la desfășurarea acestei competiții. Cupa Luna Șes nu mai este de mult doar o simplă întrecere automobilistică, ci a devenit un eveniment care aduce în Țara Oașului sportivi, iubitori ai motorsportului și spectatori din mai multe județe.De asemenea, merită adresate mulțumiri Primăriei Negrești-Oaș și doamnei primar Aurelia Fedorca, pentru deschiderea și sprijinul acordat acestui eveniment sportiv. Susținerea administrației locale este importantă pentru ca o competiție de asemenea anvergură să poată continua și să crească de la un an la altul.Proiectul din acest an s-a desfășurat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Satu Mare și al Primăriei Orașului Negrești-Oaș, alături de partenerii implicați în organizare.Cupa Luna Șes demonstrează încă o dată că Negrești-Oaș are toate ingredientele pentru a deveni un reper al motorsportului din această parte a țării: un traseu spectaculos, concurenți pasionați, public numeros și, mai ales, oameni care cred în sport și în promovarea orașului.