CSM Olimpia leagă două rezultate pozitive!

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Liga a 2-a: Metaloglobus- CSM Olimpia 1-1





L un punct la Clinceni, dar cu Afumați trebuie să vină victoria

CSM Olimpia Satu Mare continuă să adune puncte în Liga 2, iar după șapte etape fără victorie, sătmărenii au reușit, în sfârșit, să lege două rezultate pozitive. După 1-1 cu Poli Timișoara, Olimpia a obținut același rezultat și la Clinceni, în fața celor de la Metaloglobus București.

Un punct important pentru echipa lui Alexandru Pelici, care a condus cu 1-0 și a fost aproape să dea lovitura, dar și-a văzut avantajul anulat în repriza secundă.

Golda a deschis scorul

Olimpia a început bine partida și a reușit să deschidă scorul în minutul 24. Denis Golda a finalizat un contraatac bine dus de sătmăreni și a trimis mingea în poarta lui Gavrilaș.

Cu avantaj pe tabelă, Olimpia a avut o primă repriză solidă, în care a reușit să închidă culoarele și să limiteze acțiunile ofensive ale unei formații retrogradate în această vară din SuperLigă.

Gazdele au schimbat ceva la pauză, iar presiunea asupra porții lui Muțiu a crescut. Egalarea a venit în minutul 67. Jordan Gutierrez a pătruns pe partea stângă și a centrat în fața porții, de unde Ime Ndon a îndeplinit o simplă formalitate.

Finalul a fost mai complicat pentru Olimpia, însă sătmărenii au rezistat și au plecat de la Clinceni cu un punct.

Mai mult, Olimpia a avut și o mare șansă de a marca golul victoriei, însă ocazia cu poarta goală a fost irosită.

Pelici: „Pentru prima dată în acest sezon legăm două rezultate pozitive”

Antrenorul Alexandru Pelici a remarcat progresul echipei și faptul că, pentru prima dată în actualul sezon, Olimpia reușește să nu piardă două meciuri consecutive.

„Este un punct obținut cu multă trudă. Pot spune că este pentru prima dată în acest sezon când reușim să legăm două rezultate pozitive. Am făcut o primă repriză bună, în care am închis foarte bine culoarele de joc ale adversarului.”

Tehnicianul sătmărean a avut din nou probleme de lot. Paul Copaci și Marian Drăghiceanu nu au putut evolua, în timp ce Levente Bara și Jose Elo au ieșit accidentați și au fost înlocuiți la pauză.

„După aceste modificări, adversarul a reușit să pună mai multă presiune pe noi și a avut câteva situații periculoase. Pe de altă parte, și noi puteam să marcăm golul al doilea, însă am ratat o ocazie foarte mare, cu poarta goală. Până la urmă, este un punct important pentru noi”, a spus Pelici.

Afumați, meciul care trebuie câștigat

Olimpia ajunge astfel la cinci puncte după opt etape, cu un golaveraj de 4-9, și rămâne pe locul 18.

Dar lucrurile încep să se miște. Patru egaluri consecutive nu mai sunt suficiente pentru obiectivul echipei, iar următorul meci capătă o importanță uriașă.

Sâmbătă, 19 septembrie, Olimpia primește vizita celor de la CS Afumați, echipă aflată pe locul 9, cu 12 puncte.

Este meciul în care sătmărenii trebuie să facă pasul de la remiză la victorie.

După această partidă urmează o pauză de trei săptămâni, perioadă în care Pelici va avea timp să-și recupereze jucătorii accidentați și să pregătească următoarea parte a sezonului.

Iar după pauză vine deplasarea la Dinamo București, o partidă care, ținând cont de situația actuală a „câinilor”, poate fi privită ca o deplasare la îndemână pentru Olimpia.

Până atunci însă, toate calculele duc spre meciul cu Afumați. Olimpia a legat două rezultate pozitive. Acum trebuie să lege și prima victorie a sezonului.

Metaloglobus București – CSM Olimpia Satu Mare 1-1 (0-1)

Stadion: Clinceni Arena, Clinceni – Ilfov

Arbitru: Nicolae Emil Breoi (Prahova)

Asistenți: Damian Bogdan Antal (Bacău), Alexandru Mihăilă (Vâlcea)

Arbitru de rezervă: Răzvan-Gabriel Gherman (București)

Observator arbitri: Andrei Ioniță (București)

Delegat de joc: Constantin Buhac (Ilfov)

Au marcat:

0-1, Denis Golda (24)

1-1, Ime Ndon (67)

Metaloglobus: Gavrilaș – Caramalău, Luc. Banu, Pandele (Jordan Gutierrez 46’), Purece (cpt.), Al. Irimia, Andr. Oancea (Junior Morais 83’), Andr. Dumitru (Andr. Sava 58’), Ndon (Șt. Todoran 74’), Martac (Corbu 74’), Rob. Neacșu.

Rezerve neutilizate: Ailenei – Pojar, Luc. Stoica, Vl. Stancovici.

Adițional: Al. Soare.

Antrenor: Ianis Zicu.

CSM Olimpia: Muțiu (cpt.) – Ardei, Elo (Mat. Marin 46’), Kereki, Ed. Dănilă (Cos. Matei 58’) – Lev. Bara (Ardeiu 46’), Panos – Vida, Miclăuș (Jorza 58’), Golda (Mwanga 71’) – Cos. Zamfir.

Rezerve neutilizate: I. Pop – Luc. Feher, Sg. Jurj, Carpa.

Antrenor: Alexandru Pelici.

Rezultatele etapei a 8-a

CS Dinamo – Concordia Chiajna 2-5

Mihai Bălașa 3’ aut., Denis Rența 22’ / Alexis Chamorro 6’, Gabriel Iancu 8’, Din Sula 24’, Darius Ghindovean 60’, 68’

CSC Dumbrăvița – CSM Slatina 0-2

Răzvan Matiș 25’, Emilian Pacionel 90+3’

Cetatea Suceava – SCM Rm. Vâlcea 4-0

Alexandru Aftanache 23’, Gabriel Răducan 44’, 46’, Vadym Kyrychenko 84’

Gloria Bistrița – SC Popești Leordeni 2-3

Ibuchi Chukwu 17’, Jimmy King 42’ / Mihai Neicuțescu 4’, Dragoș Rîpeanu 8’ aut., Quadri Taiwo 33’

Metaloglobus – CSM Olimpia Satu Mare 1-1

Ime Ndon 67’ / Denis Golda 24’

CS Afumați – ASA Tg. Mureș 2-2

Alexandru Enache 32’, Vlad Ghineț 49’ / Moussa Samake 20’, Denis Fărăgău 74’

Poli Timișoara – CSL Ștefănești 2-1

Ianis Doană 55’, David Popa 80’ / Sergiu Șerban 39’

FC Bihor Oradea – Steaua București 3-0

Nik Jermol 43’, Ioan Filip 64’, Florian Haită 88’

Chindia Târgoviște – CSC Șelimbăr 4-0

Metalul Buzău – Unirea Slobozia 2-0

ACSM Reșița – FC Bacău – marți, 15 septembrie, ora 17:00

Clasamentul Ligii 2 după meciurile disputate

1. CSM Slatina 22 +13

2. Politehnica Timișoara 20 +11

3.Concordia Chiajna 18 +8

4.Popești Leordeni 18 +7

5 CSM Reșița 15 +4

6.Cetatea Suceava 14 +8

7..Chindia Târgoviște 12 +8

8.FC Bihor 12 +7

9.Gloria Bistrița 12 +2

10.CS Afumați 12 −2

11.FC Bacău 11 +10

12.Metalul Buzău 11 +1

13.Metaloglobus București 9 −2

14.FC ASA Tg. Mureș 9 −4

15.Râmnicu Vâlcea 8 −8

16.CSC 1599 Șelimbăr 6 −6

17.Ștefănești 6 −9

18.CSM Olimpia Satu Mare 4 −5

19. Unirea Slobozia 4 0

20. CSC Dumbrăvița 3 −11

21. CS Dinamo București 3 −20

22. Steaua București 2 −12

Etapa a 9-a – 19 septembrie

CSM Slatina – CSC Șelimbăr

Unirea Slobozia – Chindia Târgoviște

Concordia Chiajna – Metalul Buzău

ASA Târgu Mureș – CS Dinamo București

CSM Olimpia Satu Mare – CS Afumați

CSL Ștefăneștii de Jos – Metaloglobus București

SC Popești Leordeni – Știința Poli Timișoara

Steaua București – CS Gloria Bistrița

SCM Râmnicu Vâlcea – FC Bihor Oradea

FC Bacău – Cetatea Suceava

CSC Dumbrăvița – ACSM Reșița



