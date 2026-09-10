Tinerii luptători de la Cetate Ardud, din nou pe podium la Arad

Sport 10.09.2026 18:28
Tinerii luptători de la Cetate Ardud, din nou pe podium la Arad
Sportivii de la CS Satu Mare – Cetate Ardud, pregătiți de antrenorul Claudiu Blaga, au avut o prestație foarte bună la Turneul Internațional „Memorial Roman Codrean”, desfășurat la Arad.

Competiția a reunit aproximativ 180 de sportivi din Danemarca, Serbia, Republica Moldova, Slovacia și România, iar tinerii luptători sătmăreni au reușit un bilanț excelent: două medalii de aur, una de argint și trei de bronz, plus un loc 5.
 Ținta Matei – locul 1, 31 kg, U8
 Marosan Nicolas – locul 1, 110 kg, U18
 Boboc Darian – locul 2, 28 kg, U9
 Boboc David – locul 3, 31 kg, U11
 Utcza Edwin – locul 3, 37 kg, U11
 Utcza Anderson – locul 3, 75 kg, U18
Ținta Luca – locul 5, 110 kg, U18
Un turneu foarte bun pentru sportivii de la Cetate Ardud, fiecare având parte de 3-4 meciuri în cadrul categoriei, experiență importantă în perspectiva competițiilor următoare.
„A fost un turneu foarte reușit, sportivii au avut fiecare 3-4 meciuri pe categorie! Mulțumim Primăriei Ardud pentru sprijinul acordat în participarea la competiție!”, a transmis antrenorul Claudiu Blaga.
Pentru tinerii luptători urmează un nou examen important: Campionatul Național de Copii, programat la Târgoviște, în perioada 25-27 septembrie.
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