Tinerii luptători de la Cetate Ardud, din nou pe podium la Arad Sport •

Sportivii de la CS Satu Mare – Cetate Ardud, pregătiți de antrenorul Claudiu Blaga, au avut o prestație foarte bună la Turneul Internațional „Memorial Roman Codrean”, desfășurat la Arad.



Competiția a reunit aproximativ 180 de sportivi din Danemarca, Serbia, Republica Moldova, Slovacia și România, iar tinerii luptători sătmăreni au reușit un bilanț excelent: două medalii de aur, una de argint și trei de bronz, plus un loc 5.

Ținta Matei – locul 1, 31 kg, U8

Marosan Nicolas – locul 1, 110 kg, U18

Boboc Darian – locul 2, 28 kg, U9

Boboc David – locul 3, 31 kg, U11

Utcza Edwin – locul 3, 37 kg, U11

Utcza Anderson – locul 3, 75 kg, U18

Ținta Luca – locul 5, 110 kg, U18

Un turneu foarte bun pentru sportivii de la Cetate Ardud, fiecare având parte de 3-4 meciuri în cadrul categoriei, experiență importantă în perspectiva competițiilor următoare.

„A fost un turneu foarte reușit, sportivii au avut fiecare 3-4 meciuri pe categorie! Mulțumim Primăriei Ardud pentru sprijinul acordat în participarea la competiție!”, a transmis antrenorul Claudiu Blaga.

Pentru tinerii luptători urmează un nou examen important: Campionatul Național de Copii, programat la Târgoviște, în perioada 25-27 septembrie.

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