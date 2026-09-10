Polițiștii sătmăreni au intensificat acțiunile pentru menținerea ordinii publice și pentru siguranța traficului rutier, iar controalele desfășurate în județ au dus la aplicarea a sute de sancțiuni contravenționale.

O singură zi de controale s-a încheiat cu amenzi care depășesc 112.000 de lei, cele mai multe sancțiuni fiind aplicate în cadrul acțiunilor desfășurate pentru prevenirea și combaterea abaterilor din trafic.

Peste 40 de sancțiuni pentru menținerea ordinii publice

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 9 septembrie, mai multe activități menite să contribuie la menținerea unui climat de ordine și siguranță publică la nivelul județului. Acțiunile au vizat prevenirea faptelor antisociale, dar și intervenția în situațiile în care au fost constatate încălcări ale normelor legale.

În urma activităților desfășurate, polițiștii sătmăreni au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 27.000 de lei.

Acțiunile de acest fel reprezintă una dintre componentele activității cotidiene a structurilor de ordine publică, scopul acestora fiind atât sancționarea celor care încalcă legislația, cât și prevenirea unor situații care ar putea afecta siguranța cetățenilor.

Peste 200 de amenzi în urma controalelor din trafic

O parte importantă a activităților desfășurate de polițiști în județul Satu Mare a fost concentrată asupra traficului rutier. Echipajele au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale, dar și pentru supravegherea, fluidizarea și controlul circulației pe drumurile publice.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 85.000 de lei.

Numărul ridicat al sancțiunilor arată amploarea controalelor desfășurate într-o singură zi și atenția acordată respectării regulilor de circulație. Prin astfel de acțiuni, polițiștii urmăresc reducerea comportamentelor care pot genera accidente și creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic.

Peste 112.000 de lei, valoarea amenzilor într-o singură zi

Dacă cele două componente ale acțiunilor sunt privite împreună, rezultatul este unul semnificativ. În data de 9 septembrie, polițiștii sătmăreni au aplicat, în total, peste 240 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor depășind 112.000 de lei.

Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate în cadrul activităților de supraveghere și control al traficului rutier, unde totalul amenzilor a trecut de 85.000 de lei. La acestea se adaugă sancțiunile aplicate pentru menținerea ordinii și siguranței publice, în valoare de peste 27.000 de lei.

Acțiunile polițiștilor sătmăreni vor continua, controalele având atât un rol preventiv, cât și unul de sancționare a persoanelor care nu respectă prevederile legale. Obiectivul declarat rămâne menținerea ordinii publice și creșterea siguranței cetățenilor, atât pe străzile localităților, cât și pe drumurile din județ.