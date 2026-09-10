Este zi de sărbătoare pentru părintele Cristian Boloș , de la Catedrala Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare, care, la ceas aniversar, este înconjurat de dragostea și prețuirea celor dragi.

Cu această frumoasă ocazie, soția, Natalia Boloș, copiii, rudele, prietenii și toți cei apropiați îi transmit cele mai sincere gânduri bune, multă sănătate, bucurii și împliniri, alături de familie și de comunitatea pe care o slujește cu dăruire.

Mesajele de felicitare vin și din partea credincioșilor din Satu Mare, care îi sunt alături și îi doresc ani binecuvântați, liniște sufletească, putere și aceeași căldură cu care a fost mereu aproape de oameni.

Un gând special vine și din partea colegilor din trustul de presă Nord Vest TV – Gazeta de Nord Vest, alături de care părintele Cristian Boloș a colaborat de-a lungul timpului. Apreciind buna colaborare, deschiderea și sprijinul oferit, colegii îi transmit, la rândul lor, cele mai frumoase urări:

La mulți ani, Părinte Cristian Boloș!

Fie ca Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, pace în suflet, bucurii alături de cei dragi și cât mai multe împliniri în misiunea pe care o îndepliniți cu credință și devotament!

La mulți și binecuvântați ani!







