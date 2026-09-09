



Prof. dr. Geta M. Cozma, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare, a primit distincția „Profesor de nota 10” în cadrul celei de-a IX-a ediții a Galei Elevului Reprezentant. Evenimentul, organizat de Consiliul Național al Elevilor, s-a desfășurat la Cercul Militar Național din București, sub auspiciile Casei Regale a României.

Nominalizarea a venit din partea elevilor săi, un gest care, potrivit profesoarei, conferă premiului o semnificație aparte. În mesajul transmis după gală, aceasta a descris distincția drept una dintre cele mai prețioase recunoașteri din întreaga sa carieră.

„Acest premiu vă aparține, în egală măsură, și vouă, dragii mei elevi! Faptul că nominalizarea a pornit din inițiativa voastră dă acestei distincții o valoare sufletească inestimabilă”, a transmis Geta M. Cozma.

Profesoara le-a mulțumit elevilor pentru felul în care au prezentat activitatea desfășurată împreună, atât la clasă, cât și în cadrul proiectelor STEAM. Ea a subliniat că implicarea tinerilor o încurajează să caute noi modalități de a îmbina literatura cu tehnologia.

„Energia, curiozitatea și curajul vostru de a inova sunt cele care mă provoacă să fiu un profesor mai bun și să caut noi modalități de a îmbina literatura cu tehnologia viitorului”, a mărturisit cadrul didactic.

În mesajul adresat elevilor, Geta M. Cozma a vorbit și despre importanța dialogului, a creativității și a încrederii în ideile tinerilor, pe care îi consideră parteneri în procesul de cunoaștere.

„Să nu uitați niciodată că educația este un spațiu al libertății de exprimare, unde greșelile sunt doar trepte spre cunoaștere. Sunt profund recunoscătoare și onorată să vă fiu profesor și mentor!”, a încheiat profesoara.