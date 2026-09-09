



Viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan, au participat la festivitatea de deschidere a anului școlar 2026–2027 la Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”. Evenimentul s-a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul, care a săvârșit Sfânta Liturghie și a binecuvântat elevii, cadrele didactice și noul an școlar.

La ceremonie au fost prezenți și vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, inspectorul școlar general adjunct Mariana Sălăgean, precum și inspectorii școlari Adriana Boitor și Alina Chis.

Viceprimarul Raul Băbțan a subliniat importanța educației și a valorilor în formarea tinerilor, dar și responsabilitatea administrației locale de a sprijini școlile.

„Educația, credința și respectul pentru valorile noastre sunt temelii importante în formarea tinerelor generații. Ca administrație locală, avem datoria să fim alături de școlile sătmărene și să susținem condiții cât mai bune pentru educația copiilor noștri”, a transmis Raul Băbțan.

Acesta le-a adresat un mesaj de încurajare elevilor, profesorilor și părinților.

„Le doresc elevilor multă putere de muncă, profesorilor inspirație și răbdare, iar părinților bucuria de a-și vedea copiii crescând frumos și împlinindu-și visurile. Mult succes în noul an școlar! Dumnezeu să vă binecuvânteze!”, a urat viceprimarul.

La rândul său, Cristina Tămășan-Ilieș le-a dorit elevilor un început de an școlar frumos și un an rodnic, cu rezultate bune la învățătură, îndemnându-i să fie ascultători și să țină seama de îndrumările profesorilor și ale părinților.

Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” asigură pregătirea copiilor și tinerilor de la nivel preșcolar până la cel liceal, îmbinând tradiția cu principiile educaționale moderne.