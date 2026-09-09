



Deputatul Mircea Govor, președintele PSD Satu Mare, solicită Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene clarificări privind alocarea a 380 de milioane de euro din PNRR către 20 de fonduri de investiții. Parlamentarul a anunțat că a depus o întrebare adresată ministrului de resort, prin care cere prezentarea criteriilor de selecție, a justificărilor financiare și a impactului așteptat asupra economiei românești.

Potrivit declarației sale, cele 20 de fonduri au fost selectate în urma analizării a peste 60 de propuneri din Europa. Govor susține că informațiile despre beneficiari și sumele primite de fiecare nu au fost prezentate inițial în mod complet și transparent.

Solicitarea deputatului vizează cinci aspecte: criteriile de eligibilitate, evaluare și selecție; rezultatele propunerilor analizate; justificarea sumelor alocate fiecărui fond; persoanele implicate în evaluare și mecanismele de prevenire a conflictelor de interese; precum și modul în care vor fi măsurate rezultatele investițiilor.

În acest ultim punct, parlamentarul cere să fie precizate numărul companiilor românești care vor beneficia de finanțare, locurile de muncă estimate și investițiile care vor fi realizate efectiv în România.

„Nu formulez acuzații în lipsa unor dovezi. Dar informațiile apărute în spațiul public privind anumite legături profesionale și personale în jurul unor fonduri beneficiare fac necesară transparența integrală a procedurii”, a transmis Mircea Govor.

Demersul însoțește o declarație politică despre prioritățile guvernării, în care deputatul pledează pentru stabilitate, responsabilitate și dezvoltare. În opinia sa, statul trebuie să explice utilizarea resurselor publice înainte de a solicita noi sacrificii financiare cetățenilor.

„Înainte de a le cere românilor să accepte taxe mai mari, venituri mai mici și noi sacrificii, statul are obligația să explice cum folosește fiecare leu și fiecare euro aflat la dispoziția sa”, a subliniat parlamentarul.

Președintele PSD Satu Mare consideră că îndeplinirea unui jalon PNRR trebuie să fie însoțită de rezultate economice concrete.

„Nu este suficient ca un jalon PNRR să fie bifat pe hârtie. Cele 380 de milioane de euro trebuie să se transforme în investiții, companii dezvoltate, tehnologii noi și locuri de muncă bine plătite în România”, a declarat Mircea Govor.