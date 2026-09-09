



Cetatea Ardud a găzduit marți, 8 septembrie 2026, un eveniment cultural dedicat aniversării căsătoriei poetului Petőfi Sándor cu Szendrey Júlia. Organizat de Cercul Petőfi din Ardud, evenimentul a readus în atenția publicului povestea celor doi și legătura lor cu istoria localității.

Programul a inclus un moment de muzică și poezie susținut de Cercul Literar „Szamos”, cu participarea unor elevi de la trei instituții de învățământ din Satu Mare.

De la Liceul Reformat au participat Nagy Máté, Debrenti Katalin, Gáspár Evelin, Kánya Jázmin, Bodnár Áron, Bodnár Nimród și Vajda Henrik Árpád. Lor li s-au alăturat Hága Jázmin, de la Liceul de Arte „Aurel Popp”, și Balint Bianca, de la Colegiul Național „Kölcsey Ferenc”.

Manifestarea a pus accent pe păstrarea memoriei locale și pe transmiterea patrimoniului cultural către generațiile viitoare, implicând tinerii în evocarea poveștii lui Petőfi Sándor și a lui Szendrey Júlia.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare a fost partener al evenimentului. Reprezentanții instituției au felicitat Cercul Petőfi din Ardud pentru inițiativă și organizare și au apreciat contribuția participanților la realizarea programului.