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În perioada 7-10 septembrie 2026 , consulul general al României la Szeged Florin Vasiloni se află în premieră într-o vizită de lucru în județul Zala, în zona orașului Nagykanisza, pentru întrevederi cu reprezentanții autorităților locale și pentru întâlniri cu reprezentanți ai comunităților de băieși din această zonă.

Băieșii constituie o ramură a romilor răspândită în Ungaria, dar și în alte țări din Europa Centrală și de Sud. În funcție de regiunea în care trăiesc, se denumesc pe ei înșiși sau sunt denumiți și cu alte etnonime, cum ar fi cel de rudari. Elementul definitor al băieșilor este limba lor maternă, care este o limbă română arhaică, ei fiind originari de pe teritoriul actual al României. Acest grup etnic a început să facă obiectul unor cercetări antropologice, etnografice și lingvistice, în special după anii 1990, cunoștințele despre el fiind încă vagi.

În orașul Nagykanizsa, consulul general român Florin Vasiloni a avut o întrevedere oficială cu primarul Horváth Jácint pentru a discuta despre oportunități de colaborare la nivelul Uniunii Europene, proiecte transfrontaliere și consolidarea relațiilor culturale. Primarul orașului Nagykanisza este membru al Comitetului European al Regiunilor. Nagykanizsa este un oraș ce numără circa 50.000 locuitori, fiind situat în sud-vestul Ungariei, în județul Zala.

Consulul general a avut la Nagykanisza o întrevedere cu profesorul Attila Kosa, originar din România, de la Cluj-Napoca, implicat în procesul educațional al comunităților de băieși din zonă.

Vizita oficială a consulului general Florin Vasiloni a cuprins și comunitățile din vecinătatea orașului Nagykanizsa, precum localitățile rurale Zalakomár și Oltárc.

La Zalakomár, diplomatul român a vizitat Primăria localității, unde a avut discuții cu primarul Horvath Zoltan, cu alți lideri ai administrației locale și cu reprezentanți ai comunității de băieși din localitate.

La Oltarc, consulul general Florin Vasiloni s-a întâlnit cu primarul Juranics István, care a facilitat apoi o întâlnire cu mai mulți membri ai comunității de băieși din localitate. Diplomatul român a vizitat și sediul local al Serviciului de Ajutor Maltez, care derulează un proiect consistent de ajutorare a populației defavorizate din zonă. Serviciul de Ajutor Maltez este brațul social al Ordinului Suveran de Malta, înfiinţat în anul 1113, din dorinţa de a fi alături de cei aflați în nevoie.

Consulul General Florin Vasiloni, în coordonare cu Ambasada României la Budapesta, continuă activitatea de vizitare și documentare a comunităților de băieși care trăiesc în Ungaria și care își au originea pe teritoriul actual al României.