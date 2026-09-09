Centrul social „Prichindel” și-a redeschis porțile pentru noul an școlar

Locale 09.09.2026 11:01
Centrul social „Prichindel” și-a redeschis porțile pentru noul an școlar



Centrul social „Prichindel” din Satu Mare și-a redeschis porțile pentru noul an școlar, continuând să ofere servicii gratuite de îngrijire, educație și sprijin social copiilor cu vârste între 0 și 4 ani, proveniți din familii aflate în situații vulnerabile.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Municipiului Satu Mare, centrul se adresează familiilor în care există risc de abandon familial, copiilor cu mame minore, precum și celor care nu beneficiază de sprijin din partea familiei extinse.

La „Prichindel”, cei mici beneficiază gratuit de mic dejun și prânz, îngrijire și supraveghere, activități educative și recreative, dar și de consiliere și sprijin social. Prin aceste servicii, centrul urmărește să ofere copiilor un mediu sigur și să sprijine familiile în îngrijirea și creșterea acestora.

Înscrierile și informațiile suplimentare se pot obține la sediul centrului, situat pe Aleea Ilișești nr. 2, sau la numărul de telefon 0773 847 189.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Comunicat de presa CRESA
Comunicat de presa SPECIALISTI
Comunicat de presa Sc Bocicau
Comunicat de presa Sc 2
PRODEXIMP
SMART SHOP INSTAL
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Comunicat presa finalizare camin
Comunicat de presa MULTIFAMILIALE
Comunicat de presa its mic
Comunicat de presa its mare
Comunicat de presa TIneri
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand