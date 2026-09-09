







Centrul social „Prichindel” din Satu Mare și-a redeschis porțile pentru noul an școlar, continuând să ofere servicii gratuite de îngrijire, educație și sprijin social copiilor cu vârste între 0 și 4 ani, proveniți din familii aflate în situații vulnerabile.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Municipiului Satu Mare, centrul se adresează familiilor în care există risc de abandon familial, copiilor cu mame minore, precum și celor care nu beneficiază de sprijin din partea familiei extinse.

La „Prichindel”, cei mici beneficiază gratuit de mic dejun și prânz, îngrijire și supraveghere, activități educative și recreative, dar și de consiliere și sprijin social. Prin aceste servicii, centrul urmărește să ofere copiilor un mediu sigur și să sprijine familiile în îngrijirea și creșterea acestora.

Înscrierile și informațiile suplimentare se pot obține la sediul centrului, situat pe Aleea Ilișești nr. 2, sau la numărul de telefon 0773 847 189.