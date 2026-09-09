Vicepreședintii Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, au participat la slujba de binecuvântare a noului an școlar de la Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din municipiu.



În mesajul transmis cu această ocazie, Cătălin Filip a vorbit despre semnificația spirituală a evenimentului și despre bucuria de a fi prezent la începutul unui nou an de studiu.

„Am participat cu bucurie la slujba de binecuvântare a noului an școlar la Liceul Teologic Ortodox «Nicolae Steinhardt» din Satu Mare. A fost un moment deosebit de rugăciune, comuniune și recunoștință, în care am pus începutul acestui nou an școlar sub ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare.

Totodată, Roxana Petca a transmis un mesaj de susține și încurajare copiilor în noul an școlar: ,,Am participat cu bucurie la slujba de binecuvântare a noului an școlar la Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare.





Le doresc copiilor un an cu rezultate frumoase, profesorilor putere și răbdare, iar părinților bucuria de a-și vedea copiii crescând și reușind.





Un început bun, cu Dumnezeu alături!”