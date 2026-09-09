ANIVERSARE! Silviu Lung împlinește 70 de ani. Portarul născut în Satu Mare care a făcut istorie în fotbalul românesc

Sport 09.09.2026 11:18
ANIVERSARE! Silviu Lung împlinește 70 de ani. Portarul născut în Satu Mare care a făcut istorie în fotbalul românesc
Pe 9 septembrie 1956, la Sânmiclăuș, Satu Mare, s-a născut 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐢𝐮 𝐋𝐔𝐍𝐆, unul dintre portarii de referință ai fotbalului românesc. A făcut primii pași în prima divizie la Universitatea Craiova, club pentru care a evoluat în cea mai mare parte a carierei sale.
În 1988, Steaua și-a asigurat serviciile experimentatului goalkeeper, care a devenit rapid titular în poarta echipei din Ghencea. A îmbrăcat tricoul Stelei până în 1990, perioadă în care și-a trecut în palmares un titlu de campion și o Cupă a României.
Silviu Lung a avut un rol important și în parcursul european din sezonul 1988-1989, când Steaua a disputat finala Cupei Campionilor Europeni, pierdută în fața lui AC Milan.
Un portar de mare valoare și un profesionist desăvârșit, Silviu Lung și-a câștigat un loc aparte în istoria Stelei.
La mulți ani, Silviu Lung!
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