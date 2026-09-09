O recunoaștere venită chiar din partea elevilor săi transformă distincția „Profesor de nota 10” într-una dintre cele mai emoționante realizări din cariera prof. dr. Geta Cozma. Premiul i-a fost acordat în cadrul celei de-a IX-a ediții a Galei Elevului Reprezentant, eveniment de prestigiu organizat de Consiliul Național al Elevilor, la Cercul Militar Național din București, sub auspiciile Casei Regale a României.

Există premii care se adaugă unei cariere și există recunoașteri care ajung direct la suflet. Pentru prof. dr. Geta Cozma, distincția „Profesor de nota 10” face parte, fără îndoială, din cea de-a doua categorie.

Acordată în cadrul celei de-a IX-a ediții a Galei Elevului Reprezentant, prestigios eveniment organizat de Consiliul Național al Elevilor, distincția capătă o semnificație cu totul aparte prin faptul că nominalizarea a pornit chiar din inițiativa elevilor săi.

Ceremonia s-a desfășurat la Cercul Militar Național din București, sub auspiciile Casei Regale a României, într-un cadru care a conferit evenimentului o solemnitate aparte.

O distincție care aparține, în egală măsură, elevilor

Pentru prof. dr. Geta Cozma, însă, adevărata valoare a premiului nu stă doar în prestigiul evenimentului sau în emoția momentului festiv, ci mai ales în oamenii care au făcut posibilă această recunoaștere.

„Acest premiu vă aparține, în egală măsură, și vouă, dragii mei elevi!”, este mesajul transmis de profesoară celor care au nominalizat-o.

Faptul că inițiativa a aparținut elevilor transformă distincția într-o mărturie sinceră despre felul în care aceștia își percep profesorul și despre relația construită în timp, dincolo de limitele clasice ale unei ore de curs.

Profesoara le-a mulțumit elevilor pentru generozitatea cu care au descris activitatea desfășurată atât la clasă, cât și în cadrul proiectelor STEAM ale Echipei MultiouchCNME.

Literatura și tehnologia, împreună în aceeași poveste

Activitatea prof. dr. Geta Cozma se construiește în jurul unei idei esențiale: educația nu trebuie să rămână captivă unor formule rigide, ci trebuie să le ofere elevilor libertatea de a explora, de a crea și de a inova.

Proiectele STEAM reprezintă una dintre direcțiile prin care această viziune prinde viață. Literatura, creativitatea și tehnologia sunt aduse împreună într-un demers educațional în care elevii nu sunt simpli receptori ai informației, ci devin parteneri în procesul de descoperire.

„Energia, curiozitatea și curajul vostru de a inova sunt cele care mă provoacă să fiu un profesor mai bun și să caut noi modalități de a îmbina literatura cu tehnologia viitorului”, mărturisește prof. dr. Geta Cozma.

Este, poate, una dintre cele mai frumoase definiții ale vocației de dascăl: profesorul nu este cel care încetează să învețe odată ce ajunge la catedră, ci cel care continuă să învețe împreună cu elevii săi.

Elevii, sursa de energie a unui profesor

În spatele proiectelor, al activităților și al rezultatelor se află, în cazul profesoarei, o relație bazată pe dialog, încredere și libertate creativă.

„Sunteți sursa mea de energie, partenerii mei de dialog întru creativitate și cunoaștere, dovada vie că merită să investim pasiune, timp și încredere în fiecare idee îndrăzneață”, spune profesoara.

Cuvintele sale surprind o perspectivă asupra educației în care elevul nu este privit doar prin prisma notelor și a performanțelor școlare. Este privit ca un partener de dialog, ca un creator și ca un om aflat într-un permanent proces de formare.

Iar această abordare pare să fi fost înțeleasă și apreciată chiar de cei cărora le este dedicată.

„Greșelile sunt doar trepte spre cunoaștere”

Poate cea mai importantă lecție transmisă de prof. dr. Geta Cozma nu se regăsește într-un manual și nici într-o programă școlară. Este lecția curajului de a încerca.

„Să nu uitați niciodată că educația este un spațiu al libertății de exprimare, unde greșelile sunt doar trepte spre cunoaștere”, le transmite aceasta elevilor.

Într-o perioadă în care educația este chemată să se adapteze unei lumi aflate într-o schimbare continuă, asemenea principii devin tot mai importante. Curajul de a pune întrebări, de a experimenta, de a greși și de a încerca din nou reprezintă, de multe ori, începutul adevăratei performanțe.

Distincția „Profesor de nota 10” devine astfel mai mult decât un premiu. Este o confirmare venită din partea celor care cunosc cel mai bine activitatea de zi cu zi a unui profesor: elevii.

Pentru prof. dr. Geta Cozma, această recunoaștere este și o responsabilitate, dar mai ales o bucurie.

„Sunt profund recunoscătoare și onorată să vă fiu profesor și mentor!”, mărturisește cadrul didactic.

Iar mesajul adresat elevilor se încheie simplu și profund, cu „drag, prețuire și multă mândrie”.

Uneori, nota 10 nu este trecută într-un catalog. Nu vine după un test și nu se obține în urma unei evaluări. Uneori, nota 10 vine din partea elevilor, prin recunoștință, respect și admirație.

Pentru un profesor, probabil că aceasta este una dintre cele mai frumoase forme de excelență.



