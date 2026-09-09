Satu Mare alege sportul!

Simona Pop: „Sper că, an de an, o să fim cât mai mulți aici”

Centrul Nou al municipiului Satu Mare se transformă, la finalul acestei săptămâni, într-un adevărat stadion în aer liber. A doua ediție a evenimentului „Alege un Sport” aduce în fața sătmărenilor mai multe cluburi, mai multe discipline și, mai ales, o invitație adresată copiilor, tinerilor și adulților de a descoperi bucuria mișcării. Inițiatoarea proiectului, campioana olimpică Simona Pop, a declarat la emisiunea Actualitatea sătmăreană de la Nord vest TV că evenimentul a crescut spectaculos față de ediția pilot din 2025.

Dacă anul trecut „Alege un Sport” pornea ca o ediție-pilot, cu opt cluburi înscrise, anul acesta interesul este mult mai mare. 18 cluburi din Satu Mare s-au înscris deja la eveniment, iar organizatorii au pregătit activități din aproximativ 15 discipline sportive.

„Prima mare schimbare ce o văd acum față de anul trecut este că sunt mult mai mulți antrenori deschiși”, a explicat Simona Pop, care își dorește ca proiectul să crească de la un an la altul și să devină o tradiție a orașului.

Două zile în care sportul iese în stradă

Evenimentul păstrează programul de vineri al primei ediții, însă vine cu o noutate importantă: sâmbăta va fi dedicată mai mult concursurilor și participării directe.

Vineri, între orele 10:00 și 15:00, în Centrul Nou vor avea loc demonstrații sportive. De la ora 17:00, atenția se mută spre o defilare a sportului sătmărean, cu participarea cluburilor, echipelor, fanfarei și majoretelor.

Pentru Simona Pop, parada are un rol mai important decât simpla componentă spectaculoasă.

„Ideea mea era să vadă lumea cât de mulți suntem, cât de mulți existăm, cât de mulți copii fac sport sau tineri”, spune campioana olimpică.

Iar mesajul este unul cât se poate de simplu: sportul sătmărean merită văzut, cunoscut și susținut.

Cross de 3 kilometri pentru toată lumea

Una dintre noutățile ediției din acest an este cross-ul de 3 kilometri, programat sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 14:30, cu plecare din zona Dacia.

Competiția este gândită atât pentru copii, în cadrul probelor dedicate celor de până la 16 ani, cât și pentru categoria Open, destinată celor de la 17 ani în sus.

„Vreau și eu personal să văd câtă lume se adună și câți doritori ar fi pentru un concurs de cross”, spune Simona Pop, explicând că participarea la această ediție va fi și un test pentru organizarea, în viitor, a unor competiții mai ample, precum un cross sau chiar un semimaraton la Satu Mare.

De la scrimă și judo la fotbal, dans și MMA

Oferta este una extrem de variată. Sătmărenii vor putea descoperi sau încerca judo, scrimă, karate, fotbal, handbal, șah, tenis de masă, volei, tenis, dans, MMA, dar și alte activități sportive.

Față de anul trecut, când au fost prezentate aproximativ 10 sporturi, organizatorii au ajuns acum la aproximativ 15 discipline.

„Am încercat să nu ne axăm doar pe copii. Am încercat să ne axăm și pe tineri, pe liceeni, ca să vadă că și ei au din ce să aleagă”, subliniază Simona Pop.

Vor exista și activități adaptate spațiului din Centrul Nou: mini-turnee și concursuri de fotbal, probe de precizie la handbal, șah și alte demonstrații prin care cei prezenți vor putea nu doar să privească, ci și să încerce.

Sport pentru toți. Și pentru persoanele cu dizabilități

Un capitol aparte al ediției din acest an este integrarea persoanelor cu dizabilități.

Organizatorii vor să arate că sportul poate fi accesibil tuturor, iar la cross sunt așteptate și persoane în scaun cu rotile. Va fi prezentată inclusiv scrima în scaun rulant, o experiență prin care organizatorii vor să-i facă pe participanți să înțeleagă mai bine dificultățile cu care se confruntă sportivii cu dizabilități.

„Am încercat acum să îi integrăm și pe ei, sper să fie prezenți într-un număr cât mai mare”, spune Simona Pop.

Mesajul este unul care depășește competiția sportivă: sportul poate fi o formă de incluziune și de înțelegere a celuilalt.

Olimpia joacă la București, dar sportul sătmărean rămâne acasă

Un detaliu important pentru iubitorii fotbalului sătmărean: în acest an, jucătorii echipei de Liga 2 CSM Olimpia Satu Mare nu vor putea fi prezenți la eveniment, deoarece echipa evoluează în deplasare, la Metaloglobus.

Simona Pop amintește că anul trecut fotbaliștii Olimpiei au fost prezenți la „Alege un Sport”, însă acum echipa are nevoie de întreg lotul pentru partida de campionat.

„Acum, însă, au nevoie de puncte și cred că e nevoie de tot lotul acolo, la Metaloglobus, sâmbătă. O să le ținem pumnii”, spune campioana olimpică.

Așadar, chiar dacă „galben-albaștrii” nu vor putea participa fizic la eveniment, fotbalul va fi prezent prin activitățile pregătite de organizatori.

Simona Pop: „Părinții sunt foarte deschiși”

Dincolo de numărul cluburilor și al disciplinelor, Simona Pop vede un semnal bun în atitudinea părinților sătmăreni.

„Părinții sunt foarte deschiși. Mă bucur să văd asta. Nu doar în scrimă”, spune aceasta, apreciind faptul că părinții sunt tot mai dispuși să-și ducă micuții spre sport și să investească în echipamentul și pregătirea lor.

În opinia sa, însă, Satu Mare mai are nevoie de infrastructură sportivă pentru a face următorul pas.

Iar pe lista ei de priorități se află, în primul rând, un bazin de înot, urmat de o pistă de alergare și, pe termen mai lung, de o sală polivalentă.

„Offul meu e bazinul de înot”, recunoaște Simona Pop.

Și o lecție pentru părinți: copiii trebuie lăsați să fie independenți

Discuția despre sport s-a transformat, în cadrul interviului, și într-una despre copii, mișcare și independență.

Simona Pop consideră că Satu Mare este încă un oraș în care copiii pot avea mai multă libertate și siguranță și pledează pentru ca părinții să le ofere treptat independență.

„La un moment dat trebuie lăsați independenți”, spune ea, în contextul discuției despre copiii care pot merge singuri la școală sau la activitățile sportive.

Este, în fond, aceeași idee care stă și la baza proiectului „Alege un Sport”: copiii să iasă din casă, să descopere, să încerce și să-și găsească propriul drum prin sport.

Un weekend fără fast-food, dar cu multă mișcare

Organizatorii au gândit evenimentul și ca pe o alternativă sănătoasă pentru timpul liber al copiilor și tinerilor.

În zona evenimentului nu va exista o ofertă alimentară bazată pe fast-food sau băuturi nesănătoase. Vor fi disponibile cafea și fresh-uri, într-o atmosferă în care mesajul principal rămâne cel al unui stil de viață activ și sănătos.

Iar pentru spectacol nu vor lipsi momentele speciale. Vineri, de la ora 19:00, este programată o demonstrație de acrobatică la coșul de baschet, iar zona fotbalului va avea propriile concursuri și demonstrații de freestyle.

„Sper că, an de an, o să fim cât mai mulți aici”

Pentru Simona Pop, „Alege un Sport” nu trebuie să rămână doar un eveniment de două zile.

Visul este ca proiectul să devină o tradiție a orașului și să crească de la un an la altul.

„Sper că foarte mulți ani o să ne vedem aici în septembrie și să filmăm pentru «Alege un Sport»”, spunea Simona Pop.

Iar după numărul cluburilor și al disciplinelor anunțate pentru ediția din acest an, proiectul pare să fi făcut deja un pas important.

Vineri și sâmbătă, Centrul Nou devine locul în care Satu Mare își poate alege sportul.

Nu contează dacă e vorba despre fotbal, scrimă, dans, alergare, șah, tenis, MMA sau orice altă disciplină.

Important este să încerci.

Alege un Sport!

Florin Cristian Mureșan