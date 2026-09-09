Liga a 2-a / CSM Olimpia, misiune la București! Sport •

CSM Olimpia Satu Mare are parte de un nou test important în Liga 2. „Galben-albaștrii” se deplasează în Capitală, acolo unde sâmbătă dimineață, de la ora 11:00, vor întâlni formația Metaloglobus, în cadrul etapei a 7-a a campionatului.

Campionatul eșalonului secund intră într-o nouă rundă, iar ritmul rămâne unul infernal. Nu mai puțin de opt etape se vor disputa fără întrerupere înaintea primei pauze a sezonului, provocată de acțiunile echipelor naționale. Iar pentru formațiile din Liga 2 nu va fi vorba despre o simplă pauză de un weekend, ci despre două weekenduri fără meciuri de campionat.

Până atunci însă, mai sunt două etape de disputat, iar CSM Olimpia Satu Mare are de trecut un nou examen.



Deplasare în Capitală pentru „galben-albaștri”

Sătmărenii merg de joi la București pentru duelul de sâmbătă cu Metaloglobus, partidă care va începe la ora 11:00.

Este genul de meci în care punctele pot cântări greu la finalul sezonului. CSM Olimpia caută un rezultat pozitiv în deplasare și are nevoie să rămână conectată la lupta din partea superioară a clasamentului.

Partida de pe terenul celor de la Metaloglobus nu a fost inclusă în programul televizat al etapei. Astfel, suporterii sătmăreni vor trebui să urmărească evoluția favoriților prin intermediul informațiilor în timp real.

După remiza cu Poli Timișoara, pentru Olimpia urmează, așadar, o nouă provocare într-un campionat în care fiecare etapă aduce confruntări importante și în care diferențele dintre echipe se pot modifica rapid.



Șapte partide, sâmbătă de la ora 11:00

Etapa a 7-a debutează sâmbătă dimineață cu șapte partide programate simultan, de la ora 11:00.



Pe lângă confruntarea Metaloglobus – CSM Olimpia Satu Mare, iubitorii fotbalului din Liga 2 vor mai putea urmări duelurile CS Dinamo București – Concordia Chiajna, CSC Dumbrăvița – CSM Slatina, Cetatea Suceava – SCM Râmnicu Vâlcea, Gloria Bistrița – Popești Leordeni, CS Afumați – ASA Târgu Mureș și Știința Poli Timișoara – Ștefăneștii de Jos.

Dintre acestea, meciul dintre Afumați și ASA Târgu Mureș va fi transmis de FRF.tv.



Patru meciuri televizate în etapa a 7-a

Sâmbătă, de la ora 13:30, este programat unul dintre duelurile interesante ale rundei: FC Bihor Oradea – Steaua București. Partida va fi televizată.

Duminică sunt programate alte două meciuri televizate. De la ora 11:00 se joacă Chindia Târgoviște – CSC Șelimbăr, iar de la ora 13:00 Metalul Buzău întâlnește Unirea Slobozia.

Runda se încheie abia marți, 15 septembrie, când, de la ora 17:00, ACSM Reșița primește vizita celor de la FC Bacău.

Astfel, etapa a 7-a este prima din actualul sezon în care sunt televizate mai mult de trei partide.



Programul etapei a 7-a

Sâmbătă, 12 septembrie, ora 11:00

CS Dinamo București – Concordia Chiajna

CSC Dumbrăvița – CSM Slatina

Cetatea Suceava – SCM Râmnicu Vâlcea

CS Gloria Bistrița – SC Popești Leordeni

Metaloglobus – CSM Olimpia Satu Mare

CS Afumați – AFC ASA Târgu Mureș – FRF.tv

Știința Poli Timișoara – CSL Ștefăneștii de Jos

Sâmbătă, ora 13:30

FC Bihor Oradea – Steaua București – TV



Duminică, ora 11:00

Chindia Târgoviște – CSC Șelimbăr – TV

Duminică, ora 13:00

Metalul Buzău – Unirea Slobozia – TV

Marți, ora 17:00

ACSM Reșița – FC Bacău – TV

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