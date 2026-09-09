Acțiune de verificare în locuințele sociale din Satu Mare









În data de 09 septembrie 2026, polițiștii locali, împreună cu reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială Satu Mare, au desfășurat o acțiune de control în locuințele sociale de pe strada Zefirului, pentru a verifica respectarea condițiilor de ocupare legală.





🔍 Rezultatele acțiunii:





73 de persoane legitimate





2 sancțiuni contravenționale aplicate pentru nerespectarea normelor legale privind actele de identitate





Acțiunile de acest tip vor continua atât pentru verificarea modului de ocupare a locuințelor sociale, cât și pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui climat de siguranță în comunitate.





📌 Respectarea legii este esențială pentru buna funcționare a sistemului de asistență socială și pentru protejarea intereselor celor care respectă regulile.