Doi conducători auto au fost depistați de polițiști, în aceeași zi, în timp ce circulau pe drumurile din județul Satu Mare, unul fiind cercetat pentru conducerea sub influența alcoolului, iar celălalt pentru conducerea unui vehicul fără permis.

Primul caz a fost înregistrat marți, 8 septembrie 2026, în jurul orei 09:35, pe Drumul Județean 194B, în localitatea Vetiș. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Satu Mare au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 59 de ani, din aceeași localitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 11:50, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Negrești-Oaș au oprit în trafic, pe strada Mare din localitatea Orașu Nou, un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani, din Vama.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Cele două cazuri au fost depistate în cadrul activităților desfășurate de polițiștii rutieri și de ordine publică pentru verificarea respectării legislației rutiere și prevenirea evenimentelor pe drumurile publice.





Șofer cu permisul suspendat, depistat la volan pe bulevardul Transilvania din Satu Mare

Un bărbat de 57 de ani, din municipiul Satu Mare, este cercetat de polițiști după ce a fost depistat conducând un autoturism, deși avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice.

Incidentul a avut loc marți, 8 septembrie 2026, în jurul orei 18:50, pe bulevardul Transilvania din municipiul Satu Mare. Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit în trafic autoturismul condus de bărbat.

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au constatat că acesta avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având exercitarea dreptului de a conduce suspendat.