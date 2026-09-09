Peste 300 de sancțiuni și amenzi de peste 95.000 de lei / Polițiștii sătmăreni: fără alcool la volan, viteză excesivă și depășiri periculoase

Locale 09.09.2026 19:16
Peste 300 de sancțiuni și amenzi de peste 95.000 de lei / Polițiștii sătmăreni: fără alcool la volan, viteză excesivă și depășiri periculoase
Peste 300 de sancțiuni și amenzi de peste 95.000 de lei
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, la data de 8 septembrie 2026, acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței rutiere. În urma activităților, au fost aplicate peste 300 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 95.000 de lei.
În cadrul acțiunilor dedicate menținerii unui climat de ordine și siguranță publică în județ, polițiștii au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 25.000 de lei.
Totodată, polițiștii sătmăreni au desfășurat activități pentru prevenirea faptelor antisociale, precum și pentru supravegherea, fluidizarea și controlul traficului rutier. În cadrul acestor acțiuni au fost aplicate peste 250 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 70.000 de lei.
Activitățile desfășurate au vizat atât respectarea normelor de conviețuire socială, cât și a legislației rutiere, în scopul prevenirii incidentelor și al menținerii unui climat de siguranță pentru cetățeni.
Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare continuă acțiunile de prevenire și control, siguranța cetățenilor și respectarea legii reprezentând priorități ale polițiștilor sătmăreni.

Polițiștii sătmăreni: fără alcool la volan, viteză excesivă și depășiri periculoase

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare le reamintește participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație, pentru prevenirea accidentelor și protejarea vieții. Recomandările îi vizează atât pe conducătorii auto, cât și pe pietoni și bicicliști.

Polițiștii atrag atenția că șoferii nu trebuie să conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive și trebuie să respecte regimul legal de viteză. De asemenea, aceștia sunt îndemnați să evite depășirile pe sectoarele de drum unde manevra este interzisă și să manifeste o atenție sporită în apropierea trecerilor pentru pietoni, pentru a acorda prioritatea cuvenită.

Recomandările se adresează și pietonilor, care sunt sfătuiți să traverseze numai pe trecerile semnalizate și doar după ce s-au asigurat temeinic. Bicicliștii trebuie să circule pe pistele special amenajate sau pe partea carosabilă, cu respectarea regulilor de circulație.

Totodată, polițiștii recomandă evitarea circulației cu autovehicule care prezintă defecțiuni la sistemele esențiale, precum cele de frânare, direcție, iluminare sau evacuare. 

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare solicită tuturor conducătorilor auto să manifeste responsabilitate în trafic și să contribuie la siguranța rutieră prin respectarea normelor legale.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Comunicat de presa CRESA
Comunicat de presa SPECIALISTI
Comunicat de presa Sc Bocicau
Comunicat de presa Sc 2
PRODEXIMP
SMART SHOP INSTAL
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Comunicat presa finalizare camin
Comunicat de presa MULTIFAMILIALE
Comunicat de presa its mic
Comunicat de presa its mare
Comunicat de presa TIneri
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand