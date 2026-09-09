Peste 300 de sancțiuni și amenzi de peste 95.000 de lei

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, la data de 8 septembrie 2026, acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței rutiere. În urma activităților, au fost aplicate peste 300 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 95.000 de lei.

În cadrul acțiunilor dedicate menținerii unui climat de ordine și siguranță publică în județ, polițiștii au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 25.000 de lei.

Totodată, polițiștii sătmăreni au desfășurat activități pentru prevenirea faptelor antisociale, precum și pentru supravegherea, fluidizarea și controlul traficului rutier. În cadrul acestor acțiuni au fost aplicate peste 250 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 70.000 de lei.

Activitățile desfășurate au vizat atât respectarea normelor de conviețuire socială, cât și a legislației rutiere, în scopul prevenirii incidentelor și al menținerii unui climat de siguranță pentru cetățeni.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare continuă acțiunile de prevenire și control, siguranța cetățenilor și respectarea legii reprezentând priorități ale polițiștilor sătmăreni.