Polițiștii sătmăreni: fără alcool la volan, viteză excesivă și depășiri periculoase
Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare le reamintește participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație, pentru prevenirea accidentelor și protejarea vieții. Recomandările îi vizează atât pe conducătorii auto, cât și pe pietoni și bicicliști.
Polițiștii atrag atenția că șoferii nu trebuie să conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive și trebuie să respecte regimul legal de viteză. De asemenea, aceștia sunt îndemnați să evite depășirile pe sectoarele de drum unde manevra este interzisă și să manifeste o atenție sporită în apropierea trecerilor pentru pietoni, pentru a acorda prioritatea cuvenită.
Recomandările se adresează și pietonilor, care sunt sfătuiți să traverseze numai pe trecerile semnalizate și doar după ce s-au asigurat temeinic. Bicicliștii trebuie să circule pe pistele special amenajate sau pe partea carosabilă, cu respectarea regulilor de circulație.
Totodată, polițiștii recomandă evitarea circulației cu autovehicule care prezintă defecțiuni la sistemele esențiale, precum cele de frânare, direcție, iluminare sau evacuare.
Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare solicită tuturor conducătorilor auto să manifeste responsabilitate în trafic și să contribuie la siguranța rutieră prin respectarea normelor legale.