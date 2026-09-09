



Viceprimarul municipiului Satu Mare, Raul Băbțan, s-a întors cu o medalie de aur din Polonia, după ce a câștigat proba de triatlon la o competiție internațională dedicată angajaților din administrația publică. Experiența de la Gorlice i-a oferit nu doar satisfacția unei victorii sportive, ci și câteva idei pe care spune că și-ar dori să le vadă aplicate la Satu Mare. Iar în acest weekend, Băbțan îi invită pe sătmăreni la „Alege un Sport”, eveniment dedicat în special copiilor și tinerilor.

Sportul nu a fost niciodată un capitol închis pentru Raul Băbțan. Fost sportiv de performanță, viceprimarul municipiului Satu Mare spune că încă își păstrează pasiunea pentru mișcare și că, atunci când apare ocazia, nu refuză o competiție.

Așa s-a întâmplat și recent, în Polonia, la Gorlice, unde a participat la cea de-a XV-a ediție a unei competiții internaționale pentru sportivi din administrația publică. Aproape 100 de concurenți din mai multe țări au luat parte la întreceri, iar delegația sătmăreană a reușit o clasare foarte bună.

Băbțan a ales triatlonul, bowlingul și proba de tir, iar la triatlon a reușit să termine pe locul întâi la individual.

„A fost o motivație, o ambiție de moment și am zis că trebuie să dau totul, să câștig”, a povestit viceprimarul în cadrul emisiunii „Actualitatea sătmăreană” de la Nord Vest TV.

Triatlonul a inclus trei probe: 600 de metri alergare, aruncarea mingii de oină și aruncarea greutății. Victoria a venit chiar dacă, după cum recunoaște Băbțan, antrenamentele serioase au lipsit înaintea competiției.

„Se pare că n-am uitat ceea ce am învățat în anii de liceu și studenție pe partea de sport”, spune acesta.

Rezultatele delegației sătmărene nu s-au oprit aici. Gabi Cuceu, de la Poliția Locală, a câștigat proba de darts, iar la tenis de masă reprezentantul Sătmarului a obținut locul al doilea. Per total, echipa municipiului Satu Mare s-a clasat pe locul cinci din 12 delegații.

Idei pentru Satu Mare, după experiența din Polonia

Dincolo de rezultate, deplasarea în Polonia a fost și un schimb de experiență administrativă și sportivă.

Gorlice, un oraș de aproximativ 28.000 de locuitori, i-a atras atenția lui Raul Băbțan în special prin modul în care sunt organizate și integrate bazele sportive.

„Mi-a plăcut foarte mult în Gorlice. A fost un schimb foarte bun de experiență, atât administrativ, cât și sportiv. Am furat câteva idei de acolo, chiar și idei de infrastructură, de cum sunt așezate bazele sportive, terenurile și infrastructura sportivă”, a explicat viceprimarul.

Municipiul Satu Mare tatonează în această perioadă o viitoare relație de înfrățire cu Gorlice, iar experiența directă a unei delegații sătmărene poate contribui și la acest schimb de idei.

Băbțan crede chiar că modelul competiției pentru angajații din administrație ar putea fi adaptat și la nivel local.

„Am putea începe cu județul Satu Mare, din cadrul primăriilor, cluburilor sportive. Poate concepem un astfel de concurs”, a spus viceprimarul.

De la Polonia, direct pe stadion

Victoria din Polonia l-a ambiționat pe Băbțan să revină și mai serios la mișcare. Acesta spune că a început să meargă zilnic pe stadionul bazei Dinamo, unde aleargă aproximativ 30-40 de minute.

Povestește, cu umor, că la un moment dat era chiar să fie dat afară de pe stadion pentru că nu fusese recunoscut.

„Mă scuzați, sunt fost sportiv de performanță”, le-a spus Băbțan celor care i-au atras atenția că accesul era restricționat.

Experiența l-a făcut să insiste asupra unei probleme importante: bazele sportive trebuie să fie cât mai accesibile celor care vor să facă mișcare, nu doar sportivilor legitimați.

„Chiar trebuie deschise bazele sportive, pentru că mi s-a sesizat de mai multe ori faptul că se închid și nu-i lasă pe sătmăreni să se antreneze. Poate vrei să faci jogging, nu te antrenezi pentru nimic altceva decât pentru sănătatea ta”, consideră viceprimarul.

„Alege un Sport”, invitația adresată copiilor

Toate aceste lucruri se leagă, spune Raul Băbțan, de una dintre acțiunile importante ale acestui weekend: „Alege un Sport”.

Viceprimarul este implicat în proiect și spune că ideea unui cross a existat încă de anul trecut, însă timpul scurt nu a permis organizarea lui așa cum și-ar fi dorit.

În 2026, însă, crossul a devenit realitate.

Pentru Băbțan, atletismul are o semnificație aparte, fiind „sportul sporturilor”, disciplina de suflet care l-a însoțit încă din perioada în care făcea performanță.

Mai important decât competiția în sine este însă mesajul transmis copiilor: să descopere un sport care li se potrivește.

„Este foarte important ca acești copii să facă mișcare, să nu mai stea în fața tabletelor, a calculatoarelor. Pe lângă faptul că pot să socializeze în cadrul anumitor probe sportive, mai ales cele de echipă, mai socializează cu copiii”, spune viceprimarul.

Băbțan vorbește și din perspectiva unui părinte. Fiica sa este deja atrasă de sport, iar în perioada următoare familia ia în calcul înscrierea ei la handbal, unde există grupe pentru copii de 6-7 ani.

„Vrem ca LPS-ul să vină acasă”

Pentru administrația locală, sportul înseamnă însă și infrastructură.

Raul Băbțan a vorbit despre lucrările de reabilitare de la Liceul cu Program Sportiv, unde municipalitatea speră ca elevii să poată reveni din luna octombrie, în condiții mult mai bune.

„Încă LPS-ul nu este acasă, dar în conducerea Primăriei, împreună cu domnul primar, facem tot posibilul ca din octombrie să venim acasă, cu liceul sportiv”, a declarat acesta.

Viceprimarul a amintit și investițiile care vizează infrastructura sportivă, inclusiv lucrările de la stadion și proiectul pentru un stadion nou. În cazul bazinului de înot, proiectul este în prezent blocat, iar administrația locală caută o linie de finanțare care să permită continuarea lui.

Mesajul lui Băbțan este, astfel, unul simplu: performanța sportivă începe cu accesul copiilor la sport și cu existența unor baze sportive în care aceștia să poată face mișcare.

Iar în acest weekend, sătmărenii au ocazia să vadă și să încerce mai multe discipline sportive în cadrul „Alege un Sport”.

Raul Băbțan spune că va fi prezent alături de primarul municipiului Satu Mare, Gabor Kereskenyi și de colega sa, viceprimar Cristina Tămășan Ilieș, la standurile ramurilor sportive participante.

„O să motivăm sau o să îndemnăm tinerii ca să își aleagă un sport care îi reprezintă pe ei înșiși”, a transmis viceprimarul.

Pentru că, înainte de medalii, campioni și performanță, totul începe cu un prim pas. Iar „Alege un Sport” își propune tocmai să-i ajute pe copii să-l facă.