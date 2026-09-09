Două zile de spectacole, improvizație, ateliere și întâlniri cu lumea teatrului

12 și 13 septembrie aduc la Teatrul de Nord Satu Mare Zilele Porților Deschise, un weekend în care publicul este invitat să descopere nu doar spectacolele, ci și lumea din spatele scenei. De la ateliere și improvizație până la tururi prin culise, repetiții deschise și întâlniri cu actorii, teatrul își invită publicul să treacă dincolo de statutul de simplu spectator.

Despre programul pregătit în acest weekend, dar și despre proiectele noii stagiuni 2026–2027, am stat de vorbă cu regizorul Ovidiu Caița, directorul artistic al Trupei „Mihai Raicu” a Teatrului de Nord Satu Mare.

Un weekend în care teatrul își deschide toate porțile

Zilele Porților Deschise revin la Teatrul de Nord cu un program destinat tuturor categoriilor de public. Vor fi spectacole pentru copii și adulți, improvizație, ateliere, tururi ghidate și, mai ales, posibilitatea de a vedea spații în care spectatorii nu au acces în mod obișnuit.

„Vor putea să vadă teatrul și pe dinăuntru, și pe dinafară, pe unde în mod normal publicul nu intră, prin cabine, pe scenă. Vor putea să experimenteze felul în care construim un spectacol”, spune Ovidiu Caița.

Una dintre atracțiile weekendului este atelierul de improvizație pentru adolescenți și părinți, susținut de membrii trupei IMPROȘTIM.

Atelierul este dedicat adolescenților cu vârste între 12 și 15 ani, care sunt invitați să participe împreună cu părinții lor. Prin jocuri și exerciții de improvizație, cei doi vor avea ocazia să facă schimb de roluri, să descopere lucruri noi unul despre celălalt și, nu în ultimul rând, să petreacă timp împreună într-un mod spontan și distractiv.

Atelierul are loc sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 13.00, la Teatrul de Nord.

Participarea este gratuită, pe bază de înscriere. Cei interesați se pot înscrie online sau fizic, la agenția teatrală din strada Horea nr. 6. Participanții sunt rugați să ajungă cu aproximativ 10 minute înainte de începere.

Spectacole pentru copii, improvizație și comedie

Programul Zilelor Porților Deschise cuprinde spectacole pentru diferite categorii de vârstă.

Cei mici sunt invitați la „Minimul de știință”, un spectacol construit în jurul experimentelor științifice, în timp ce publicul adult se poate reîntâlni cu comedia „Ciudatul rol al întâmplării”, un spectacol deja cunoscut publicului sătmărean.

Tot în program este inclus un spectacol de improvizație la Studio.

O altă noutate a acestei ediții o reprezintă prezența statuilor vivante și a teatrului stradal, două formule artistice care nu au mai fost incluse în edițiile precedente.

Duminică, de la ora 11.00, publicul va avea ocazia să asiste la o repetiție deschisă, pentru a vedea direct cum se lucrează la construirea unui spectacol.

Teatrul și sportul se întâlnesc în același weekend

Zilele Porților Deschise se desfășoară în același weekend cu evenimentul „Alege un sport”, ajuns la cea de-a doua ediție. În loc să fie privite ca evenimente concurente, sportul și cultura pot contribui împreună la o comunitate mai sănătoasă.

„Cred că oamenii de acolo pot să vină și aici, iar oamenii de aici pot să meargă și acolo. E foarte bine să le punem la un loc, să combinăm sportul cu cultura, pentru că fac parte din formarea unei comunități sănătoase, atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional”, spune Ovidiu Caița.

Teatrul vine mai aproape de elevi

Una dintre direcțiile importante ale noii stagiuni este dezvoltarea programelor educaționale pentru liceeni.

Teatrul de Nord pregătește o serie de spectacole-lectură inspirate din operele literare obligatorii pentru Bacalaureat. Actorii teatrului vor transforma textele importante ale literaturii române în lecturi interpretate, cu intenție scenică și explicații menite să îi ajute pe elevi să se apropie mai ușor de operele studiate la școală.

„Vrem să invităm elevii din Satu Mare să vină să asculte, în lectura actorilor noștri, cu interpretare, cu intenție, marile opere ale literaturii române, pentru a-i ajuta să se apropie de lectură și de literatură.”

Proiectul nu se va limita la piesele de teatru din programă. Și romanele pot fi adaptate pentru lectură pe mai multe voci sau pentru o prezentare scenică.

Spectacolele vor fi gândite astfel încât să poată fi urmărite într-o oră de curs, având o durată de aproximativ 50 de minute.

Nouă premiere în stagiunea 2026–2027

Noua stagiune vine cu un program ambițios, care include nouă premiere și spectacole pentru copii, elevi de gimnaziu și liceu, dar și pentru publicul adult.

Printre proiectele aflate în pregătire se numără „Omul bun din Seciuan” de Bertolt Brecht, în regia lui Laszlo Bocsardi, unul dintre regizorii importanți și multipremiați ai teatrului românesc.

Un proiect de amploare este și musicalul „The Rocky Horror Show”, realizat în coproducție cu Teatrul Regina Maria din Oradea și teatrul din Arad.

Cele trei trupe vor colabora pentru a reuni actorii, dansatorii și muzicienii necesari unui astfel de spectacol, regizat de Răzvan Mazilu, una dintre personalitățile importante ale teatrului muzical românesc.

Abonamente mai flexibile și aceleași prețuri

Teatrul de Nord vine și cu o modificare a sistemului de abonamente pentru publicul adult.

Abonamentul permite în continuare vizionarea a cinci spectacole, însă spectatorii nu mai sunt obligați să urmărească titlurile stabilite în avans de teatru. Ei pot alege orice spectacol din program, în funcție de preferințe și disponibilitate, cu condiția rezervării locului la agenție.

„Dacă vor să vadă același spectacol de cinci ori, îl văd de cinci ori. Dacă vor să vadă titlurile noi, vin să vadă titlurile noi”, explică Ovidiu Caița.

Un mesaj important pentru public este și faptul că prețurile biletelor și ale abonamentelor nu au fost majorate față de stagiunea trecută.

„Credem că oricum e scump traiul în țara asta, așa că încercăm să facem și cultura cât mai accesibilă.”

Două zile pentru a descoperi teatrul altfel

Zilele Porților Deschise sunt, în fond, o invitație adresată întregului oraș: celor care vin deja la teatru, dar și celor care poate nu au trecut niciodată pragul instituției.

În acest weekend, sătmărenii pot urca pe scenă, pot intra în culise, pot participa la ateliere, pot vedea o repetiție, pot descoperi improvizația și pot afla ce se întâmplă în spatele unui spectacol.

Iar pentru adolescenți există și o invitație pe termen mai lung: înscrierea în programul de voluntariat al teatrului, unde pot descoperi activități și proiecte dedicate lor pe parcursul întregii stagiuni.

12 și 13 septembrie, Teatrul de Nord își deschide porțile. Un weekend în care Satu Mare combină sportul, cultura și energia unui oraș care se pregătește pentru o nouă stagiune teatrală.