



Deputatul Alexandru Popa, președintele PNL Brăila, s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit în trafic, în București, conducând cu dreptul de circulație suspendat.

Luni, 7 septembrie 2026, în jurul orei 19:30, Alexandru Popa a fost tras pe dreapta de polițiștii rutieri din cadrul Secției 2 București, pe strada Nicolae Caramfil.

În momentul legitimării, agenții au constatat că deputatul avea permisul auto suspendat. Polițiștii au întocmit un proces-verbal, documentația fiind înaintată a doua zi dimineață către Brigada Rutieră pentru continuarea cercetărilor.

Alexandru Popa este fiul primarului liberal din comuna Cireșu și a fost implicat în mai multe scandaluri cu bătăi în diverse localități din județ, fiind supranumit “Șmecherul Făureiului”, potrivit presei locale. Deputatul Alexandru Popa, președinte PNL, a avut calitatea de inculpat într-un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Făurei și ajuns, la sfârșitul anului 2019, pe rolul Judecătoriei Făurei. Acesta a fost acuzat de săvârșirea infracțiunii de lovire și alte violențe. Totul ar fi plecat, potrivit presei locale debrăila.ro, de la faptul că bărbatul „bătut cu bâta” până a rămas „inconştient la pământ” spusese, în interiorul localului, că unul dintre candidații pentru Primăria Făurei, membru PNL și unchiul lui Alexandru Popa, „nu are vreo şansă să câştige alegerile locale pentru că lumea îi ştie că au fost implicaţi de-a lungul timpului în diverse conflicte”.

Sigur că statutul de mare “șmecher” îi dă și BMW seria 7, ultimul model de circa 150.000€, cu care l-a prins cunoscutul activist Ceaușescu Marian, în 14 iulie 2025, când ieșea din curtea Parlamentului, bineînțeles fără să poarte centura, că, deh, dacă e șmecher și parlamentar, el este mai presus de lege.

Alexandru Popa a făcut parte din echipa puciștilor din PNL, însă ulterior a trădat-o și a absentat de la votul pentru guvernul Veștea.

Culmea e că Alexandru Popa e unul dintre cei 16 puciști care au dat partidul în judecată pentru a anula deciziile luate de către conducerea partidului.

Și cel mai culmea este că acest parlamentar este extrem de interesat de problemele administrative din județul Satu Mare.