Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, îi răspunde deputatului PNL Adrian Cozma după ce acesta s-a fotografiat în fața sediului Gazetei de Nord-Vest și a lansat public întrebări privind modul în care au fost cumpărate clădirea și terenul aferent. Mircea Govor susține că răspunsurile sunt simple și pot fi verificate în documentele oficiale: credit bancar, hotărâre de Consiliu Local și o procedură despre care afirmă că a fost legală.

Deputatul PNL de Satu Mare, Adrian Cozma, a apărut în fotografii în fața sediului publicației și a ridicat public o serie de întrebări privind modul în care au fost dobândite clădirea și terenul pe care aceasta este amplasată.

Replica deputatului PSD Mircea Govor nu a întârziat. În conferința de presă susținută la sediul PSD, Govor a transmis că știe foarte bine cine este persoana care și-a făcut fotografiile în fața sediului Gazetei de Nord-Vest și susține că Adrian Cozma încearcă să-și facă publicitate prin asocierea cu numele publicației.

Govor: „Vrea să-și facă publicitate pe seama Gazetei”

Mircea Govor a vorbit direct despre gestul lui Adrian Cozma și despre întrebările lansate de acesta.

Deputatul PSD consideră că liberalul încearcă să profite de notorietatea unei publicații care are 36 de ani de existență în Satu Mare.

„Înțeleg că dorește să-și facă publicitate pe seama Gazetei de Nord-Vest”, a transmis Govor.

Social-democratul a ținut să amintească faptul că Gazeta de Nord-Vest, alături de Nord Vest TV și platforma online, reprezintă un nume cunoscut în presa sătmăreană.

Prima întrebare a lui Cozma: de unde au fost banii pentru clădire?

Una dintre temele ridicate de Adrian Cozma a vizat modul în care a fost cumpărată clădirea în care funcționează Gazeta de Nord-Vest.

Răspunsul lui Govor este clar: prin credit bancar.

Deputatul PSD susține că imobilul a fost achiziționat printr-un credit contractat de la Banca Transilvania, iar ratele și dobânzile aferente au fost achitate.





„Cu plata ratelor și a dobânzilor aferente, în deplină legalitate”, a precizat Mircea Govor.

Astfel, Govor respinge orice insinuare privind o eventuală sursă neclară a banilor și susține că traseul financiar al achiziției poate fi verificat.

Al doilea subiect: terenul de 500 de metri pătrați

Adrian Cozma a fost interesat și de modul în care a fost dobândit terenul de sub clădire și curtea aferentă, cu o suprafață de aproximativ cinci ari.

Și aici, Govor spune că lucrurile sunt cât se poate de clare.

Potrivit deputatului PSD, terenul a fost cumpărat cu respectarea prevederilor legale, iar legislația permite administrației locale să vândă proprietarilor clădirilor terenurile aferente acestora, la prețul stabilit prin hotărâre a Consiliului Local.

Dar aici apare un element pe care Mircea Govor îl scoate în evidență cu apăsare.

„Au votat pentru” – inclusiv consilierii PNL

Govor afirmă că proiectul prin care a fost aprobată vânzarea terenului către societatea care deține Gazeta de Nord-Vest a fost votat de toți consilierii locali, inclusiv de reprezentanții PNL.

Este argumentul cu care deputatul PSD răspunde frontal întrebărilor lansate de colegul său din Parlament, Adrian Cozma.





Dacă proiectul a trecut prin Consiliul Local și a fost votat inclusiv de reprezentanții PNL, atunci, susține Govor, discuția despre legalitatea procedurii trebuie purtată pe baza documentelor oficiale.

„Au votat pentru deoarece întreaga procedură a fost legală”, afirmă deputatul PSD.

Govor îi transmite lui Cozma: documentele vorbesc

În final, Mircea Govor a mutat disputa din zona declarațiilor politice în cea a actelor oficiale.

Deputatul PSD spune că toate aspectele invocate pot fi verificate în documentele oficiale.

„Toate acestea pot fi verificate în documentele oficiale”, a punctat Govor.

Așadar, după fotografiile lui Adrian Cozma în fața sediului Gazetei de Nord-Vest și întrebările lansate public, Mircea Govor vine cu propria versiune și indică documentele ca arbitru al disputei.



